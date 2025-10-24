Vasemmistoliitto ja vihreät kertoivat perjantaina tekevänsä yhdessä hallituksen kokouksessa esityksen siitä, ettei HSL nosta lippujen hintoja tulevana vuonna. Niiden kanta on linjassa Helsingin ja Espoon kaupunkien antamien lausuntojen kanssa. Molemmat kaupungit ovat lausuneet, ettei lippujen hintoja tule nostaa vuonna 2026.

HSL:n hallitus äänestää lippujen hinnoista tiistaina 28.10.

Kielteistä kantaa perustellaan sillä, että lippujen hinnoissa mennään jo monien ihmisten kipurajoilla, joten hintojen korottaminen entisestään olisi nykytilanteessa kohtuutonta.

ILMOITUS ILMOITUS

– Rahat HSL:n kasvavien kulujen kattamiseksi on löydettävä kunnilta, ei käyttäjien taskuista. Korotukset eivät myöskään tue kaupunkien asettamia ilmastotavoitteita, joiden mukaan joukkoliikenteen kilpailukykyisen hinnan tulisi houkutella lisää käyttäjiä, toteaa hallituksen helsinkiläinen vihreä jäsen Amanda Alvesalo.

– Jokaisella on oikeus liikkumiseen, sanoo Helsingin vasemmistoliiton Pinja Vuorinen.

– Elinkustannuskriisin keskellä on kestämätöntä tehdä jatkuvia korotuksia palveluun, jota kuntalaiset tarvitsevat töihin, kouluun ja palveluihin pääsemiseksi. Tämä ymmärretään myös HSL:n kahden suurimman omistajakunnan kaupunginhallituksissa, jotka ovat lausuneet hintojen korotuksia vastaan. Varmistamme kuntalaisten äänen kuulumisen esittämällä, ettei lippujen hintoja nostettaisi.

Vantaalaisen vasemmistoliittolaisen Tuomas Suihkosen mukaan joukkoliikenteen pitää olla edullinen ja helppo vaihtoehto, ei kallis ja hankala.

– Siksi nyt on turvattava liikkuminen ilman hinnankorotuksia. Jo ennestään kallis ABC-lippu uhkaa kallistua entisestään ja se tuntuu pienituloisten lisäksi niiden lompakossa, joiden on pakko kulkea pidemmät matkat työn tai opintojen takia.