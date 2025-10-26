Kuubassa on käynnissä laaja työlakiuudistus, joka pyrkii vahvistamaan työntekijöiden oikeuksia ja suojaamaan heitä rakennemuutosten ja irtisanomisten varalta. Uusi lakiluonnos on vastaus maan talouden avautumiseen ja yksityisen sektorin kasvuun, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

Lakiluonnos takaa työntekijöille aiempaa vahvemman suojan syrjintää ja epäasiallista kohtelua vastaan, sekä oikeuden vakaaseen työsuhteeseen myös yksityisellä sektorilla. Tämä on merkittävä muutos maassa, jossa yksityinen yritystoiminta sallittiin vasta vuonna 2021.

Talouden avautuminen on tuonut uusia työmahdollisuuksia, mutta myös lisääntyviä ongelmia. Yksityisyrityksissä on havaittu muun muassa kohtuuttomia työaikoja, häirintää ja syrjivää rekrytointia.

– Olen nähnyt toistuvasti, kuinka työvoimaa riistetään yksityisissä yrityksissä. En luota uuteen työlakiin ennen kuin näen, että oikeutemme todella toteutuvat, sanoo 29-vuotias Alicia Rodríguez, joka on vaihtanut lääkärin työnsä valtion sairaalassa ravintolatöihin yksityisellä sektorilla.

Valtion omistamat yritykset puolestaan kärsivät tehottomuudesta. Taloustieteilijä Ileana Díazin mukaan niistä joka kymmenes pyörii tappiolla.

– Uusi laki valmistaa työntekijöitä tilanteeseen, jossa tappiollisia yrityksiä joudutaan lakkauttamaan tai niitten hallintamuotoa muutetaan, Díaz sanoo.

Työttömyysturva ja oikeusturva vahvistuvat

Uusi laki velvoittaa sekä valtion että yksityiset työnantajat ottamaan työntekijöille työttömyysvakuutuksen, joka tuo turvaa työsuhteen katketessa.

Taloudellisista, teknologisista tai rakenteellisista syistä irtisanotuille maksetaan kuuden kuukauden palkka, ellei uutta työtä löydy. Jos työntekijä kieltäytyy ilman perustetta uudesta työstä, korvaus rajoittuu yhden kuukauden palkkaan.

Työriidat voidaan jatkossa viedä kunnallisiin tuomioistuimiin, mikä tarjoaa aiempaa paremman oikeussuojan. Tällä hetkellä ratkaisut tehdään pääosin ammattiliittojen sisäisissä sovitteluelimissä, joihin työnantajilla on usein vaikutusvaltaa.

Lakiluonnos tunnustaa ensimmäistä kertaa virallisesti etätyön ja sivutoimisuuden sekä nostaa vähimmäistyöiän 18 vuoteen. Raskaana olevien työntekijöiden suojaa vahvistetaan, ja työnantajille, jotka palkkaavat vammaisia, luvataan verohelpotuksia. Laki kieltää kaikenlaisen syrjinnän, väkivallan ja häirinnän työpaikoilla.

Kuubassa työssäkäyviä on 4,1 miljoonaa 9,7 miljoonasta asukkaasta. Keskimääräinen kuukausipalkka on epävirallisen vaihtokurssin mukaan vain noin 16,5 Yhdysvaltain dollaria. Summa ei riitä elämiseen maassa, jossa 30 kananmunan pakkaus maksaa kuusi dollaria. Monet kuubalaiset turvautuvatkin epävirallisiin sivutöihin tai ulkomailta tuleviin rahalähetyksiin.

Työlaki sopeuttaa Kuuban uuteen aikaan

Uudistus on yksi laajimmista Kuuban työelämää koskevista hankkeista sitten vuoden 1959 vallankumouksen. Se on vastaus talouden avautumiseen ja yksityisen sektorin kasvuun, mutta myös yritys turvata työntekijöiden perusoikeudet tilanteessa, jossa valtiontalous on yhä hauraampi.

– Tarkoitus on, että palkkatyöstä tulee jälleen ihmisten pääasiallinen toimeentulon lähde ja että työ tarjoaa arvokkaan elämän, sanoo työministeriön juristi Olgalidi Alapón.

Kuuban hallitus toivoo, että uusi laki luo tulevina epävarmoina vuosina pohjan vakaalle ja oikeudenmukaiselle työelämälle sekä valtion että yksityisen sektorin leivissä.