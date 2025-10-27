– Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson toiminta paljastaa karulla tavalla perussuomalaisten halveksuvan suhtautumisen demokratiaan, vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvioi.
Maanantain mediatietojen mukaan Kemsitä kotoisin oleva Juuso sätti kansalaisia Torniossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa ihmiset ilmaisivat huolensa sairaalaverkon supistuksista.
– Ihmisten pettymys kumpuaa päätöksistä, jotka ovat kulkeneet ministeri Juuson pöydän kautta, Honkasalo muistuttaa.
”Demokratiassa on kyettävä ottamaan vastaan myös vihaista palautetta huonoista päätöksistä.”
– Ministerin samanaikainen uhriutuminen ja ylimielisyys sekä mieltään osoittavien kansalaisten sättiminen osoittavat, ettei Juuso ymmärrä omaa vastuutaan ja asemaansa.
Juuso on kommentoinut Meri-Lapin sairaalaverkon tilannetta myös omalla Facebook-sivullaan ja syyttänyt kriitikoitaan eduskuntavaalikampanjoinnista.
– Perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa, joka systemaattisesti rapauttaa hyvinvointivaltiota. Juuson asennoituminen osoittaa, että perussuomalaiset eivät siedä kansalaiskritiikkiä, joka on oleellinen osa toimivaa demokratiaa, Honkasalo päättelee.
– Terveessä demokratiassa on kyettävä ottamaan vastaan myös vihaista palautetta huonoista päätöksistä. Se ei tietenkään tarkoita vihapuheen hyväksymistä missään tilanteessa.
Honkasalon mukaan Juuso on viime aikoina pyrkinyt vyöryttämään vastuuta myös vanhuspalvelujen leikkauksista hyvinvointialueille. Viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla Juuso selitti vanhuspalvelujen leikkauksia digiratkaisuilla.
– Meriselitykset teknologiasta eivät muuta sitä tosiasiaa, että vanhuspalveluista on katoamassa yli 800 työntekijää. Se lukee hallituksen omassa esityksessä. Juuso aliarvioi ihmisiä, ihmiset eivät ole tyhmiä. Tämä ei ole digitalisaatiota, vaan palveluiden alasajoa, Honkasalo sanoo.