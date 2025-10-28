Kouvolan uimahallin laajennus- ja peruskorjaustyömaalla on ilmennyt ulkomaalaisen työvoiman alipalkkausta, joka saattaa koskea jopa 30 työntekijää, kertoi Rakennusliitto tiistaina. Myös eräiden työntekijöiden työnteko-oikeudessa Suomessa on epäselvyyksiä. Rakennusalan töitä on tehty muun muassa kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.

Kouvolan uimahallin työmaan pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Lipsanen. Liiton mukaan Lipsanen on ulkoistanut rakennussiivous ja -suojaustyöt suomalaiselle henkilöstövuokrausyritykselle, jonka työntekijä on perehdytetty rakennussiivoustöihin, vaikka EU:n ulkopuolisen maan kansalaisella on työlupa kotiapulaiseksi.

Useille henkilöstöpalveluyrityksen ulkomaalaisille työntekijöille on syntynyt palkkasaatavia muun muassa maksamatta jätetyistä lomarahoista ja muista palkan osista.

Uimahallin uudispuolen runkourakka on annettu virolaiselle aliurakoitsijalle, jonka aliurakoitsijana toimii suomalainen yritys. Tämän ketjutetun aliurakoitsijan raudoittajana toimii EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, jolla on työlupa pelto- ja avomaaviljelyyn.

Myös tämän alihankkijan ulkomaalaisilla työntekijöillä on palkkasaatavia. Pitkistä, jopa 12 tunnin työpäivistä ei makseta ylityökorvauksia. Rakennusliitolle on toimitettu paikallinen sopimus työajoista, jonka yrityksen johto on allekirjoittanut keskenään.

Kouvolan uimahallityömaalta on palkkapuutteita mahdollisesti jopa noin 30 henkilöllä, Rakennusliitto kertoo.

– Uimahallityömaan tilaaja eli Kouvolan Tilakeskus oli yhteydessä Rakennusliittoon heti uutiset kuultuaan ja pääsimme hyvään keskusteluyhteyteen, mikä on erinomainen lähtötilanne sille, että ongelmat saadaan hoidettua, sanoo Rakennusliiton asiantuntija Jussi Sakari.

Rakennusalan ammateissa on korkea työttömyys Kymenlaaksossa ja koko Suomessa. Työmarkkinatorin tilastojen mukaan Kymenlaakson alueella betonirakentajien- ja raudoittajien työttömyysaste on 65 prosenttia ja koko Suomessa noin 42 prosenttia.

– On kestämätön tilanne, että verovaroilla rahoitettavia rakennuskohteita toteutetaan kotimaan työllisyystilanteesta välittämättä ja ulkomaista työvoimaa koskevia määräyksiä rikkoen, Jussi Sakari korostaa.