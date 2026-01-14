– Julkisen keskustelun pohjanoteeraus Suomessa.

Näin kuvailee vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson julkista keskustelua Iranin mielenosoituksista maan pappisvaltaa vastaan.

– Äärioikeisto pyrkii käyttämään rohkeita iranilaisia lyömäaseena valehtelemalla vasemmiston olevan hiljaa Iranin ihmisoikeusloukkauksista, Andersson totesi sosiaalisessa mediassa keskiviikkoaamuna.

Hän huomauttaa todellisuudessa vasemmistoliiton ja suomalaisten naisjärjestöjen ottaneen kantaa niin Iranin kansalaisten kuin naisten oikeuksien puolesta moneen otteeseen vuosien varrella.

– Todellisuudella ei tässäkään asiassa ole äärioikeistolle merkitystä, jos he näkevät mahdollisuuden suoltaa omaa propagandaansa, Andersson kirjoittaa.

– Keskustelussa näkyy kuten aina, miten äärioikeistolle tärkeintä ei ole ihmisoikeudet Iranissa vaan oma vasemmisto-, islam- sekä muslimivastaisuus. Rohkeat kaduille lähteneet iranilaiset ovat heille vain tämän politiikan keppihevosia.

Ville Niinistön oudot väitteet

Andersson palaa vielä vihreiden europarlamentaarikon Ville Niinistön samansuuntaisiin väitteisiin vasemmiston toimista. Niinistö syytti vasemmistoa muun muassa sunnuntaina hiljaisuudesta Iranin suhteen.

– Oudointa tähän asti on ollut se, että jopa vihreiden Ville Niinistö lähti mukaan tähän äärioikeiston kampanjaan, väittämällä virheellisesti, että Saksan ja Ranskan vasemmisto ei olisi ottanut kantaa Iranin demokratian puolesta ja sortovaltaa vastaan, Andersson ihmettelee.

– Tämä on tietysti täysin virheellinen väittämä, joka olisi ollut helposti selvitettävissä katsomalla esimerkiksi Die Linken tai Ranskan vasemmiston europarlamenttiryhmän johtajan Manon Aubryn kannanottoja.

Hän toteaa kokevansa velvollisuudekseen oikaista nämä hölmöt valheet, kuten hän kuvailee Niinistön väitteitä.

– Silti on nyt tärkeää pitää fokus siinä, mitä Suomi ja EU voivat tehdä Iranissa protestoivien ihmisten tueksi, hän sanoo.

– Tilanne on monella tavalla monimutkainen mutta samalla mielenosoittajien vaatimukset ovat hyvin selkeitä. Ihmiset vaativat vapautta, tasa-arvoa, oikeutta elää ilman diktatuuria ja omiin perustarpeisiinsa vastaamista.

Yhdysvalloilla on intressejä Iranissa

Andersson muistuttaa siitä, että Yhdysvalloilla ja Israelilla on omat intressinsä alueella.

– Mutta on virheellistä maalata kuvaa, jossa nämä laajat massaprotestit tapahtuisivat ulkovaltojen masinoinnin seurauksena, hän painottaa ja toteaa kaduilla olevan valtava määrä ihmisiä siksi, että he protestoivat elinkustannusten nousua ja vapauden puutetta vastaan.

– Iranista tihkuneiden tietojen mukaan tuhannet ovat kuolleet hallituksen tukahduttaessa kansannousua väkivallalla ja voimalla, hän sanoo.

Andersson toteaa kuitenkin olevansa huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkauksista ja painostuksesta tehdä ulkopuolinen sotilaallinen interventio.

– Olen huolissani, koska sellaisesta ei yleensä seuraa rauhallista siirtymää demokratiaan, siitä on iranilaisilla omakohtaista kokemusta. Yhdysvaltojen asettama hallinto ei myöskään vastaisi iranilaisten vaatimuksiin demokratiasta.

Konkreettisia toimia

Andersson toteaa, että Iranin nykyhallinnon tekemät murhat pitää saada loppumaan mahdollisimman nopeasti.

– Ja Iranin kansalaisilla pitää olla oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Yhden itsevaltiaan korvaaminen toisella ei tuo lisää vapautta tai tuo demokratiaa maahan. Sen sijaan kaikki keinot tukea demokraattista siirtymää ovat tukemisen arvoisia, hän arvioi.

Hän muistuttaa konkreettisina vaatimuksista, joita vasemmisto on vaatinut: Iranin vallankumouskaartin lisäämistä EU:n terroristilistalle ja lisää hallinnon edustajia vastaan kohdennettuja toimia.