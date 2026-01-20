Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo haluavat varmistaa, että että EU:n tuki Syyrian hallitukselle on tiukasti ehdollistettu kansainvälisen oikeuden noudattamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vähemmistöjen suojeluun.

He tekivät yhdessä muiden pohjoismaiden vasemmiston meppien kanssa EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen siitä, miten tämä miten EU aikoo varmistaa tuen kohdistumisen.

Humanitäärinen katastrofi

Yhteenotot Pohjois-Syyriassa ovat kiihtyneet alkuvuodesta 2026 Syyrian siirtymäkauden hallituksen joukkojen ja kurdien johtamien Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) välillä,hallituksen joukkojen hyökätessä kurdien hallitsemille alueille. Iskuissa on kuollut siviilejä. Lisäksi kymmeniä tuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja ruuan saaminen sekä pääsy terveydenhuoltoon tai humanitaarisen avun piiriin on paikoin estetty.

ILMOITUS ILMOITUS

"Syyrialaiset ovat eläneet pitkään suuren epävarmuuden ja ihmisoikeusloukkausten keskellä."

– Syyrian siirtymäkauden hallituksella on juurensa ääri-islamistisissa liikkeissä, ja sen lupaukset demokraattisesta siirtymästä vaikuttavat yhä epäuskottavammilta, Andersson muistuttaa.

– Euroopan unioni tukee Syyrian hallintoa sekä taloudellisesti että poliittisesti. Nyt on välttämätöntä varmistaa, ettei EU:n tuki mahdollista ihmisoikeusloukkauksia tai vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Rojovan itsehallinto päättyy

Syyrian konfliktin osapuolet sopivat sunnuntaina välittömästä tulitauosta, jolla SDF liitetään osaksi Syyrian valtion rakenteita. Samalla Damaskos ottaa kurdialueet hallinnolliseen ja sotilaalliseen kontrolliin, öljy- ja rajainfrastruktuuri mukaan luettuna.

– Kyseessä on merkittävä vallan siirto, joka voi merkitä kurdien itsehallinnon päättymistä Pohjois-Syyrian Rojavaksi kutsutulla alueella. Rojavassa on pyritty keskellä vaikeita olosuhteita rakentamaan tasa-arvoista yhteiskuntamallia ja kurdijoukoilla on ollut elintärkeä rooli Isisin vastaisessa taistelussa, Saramo sanoo.

Väkivaltaa vähemmistöjä kohtaan

Syyrian entisen diktaattorin Bashar al-Assadin hallinnon kaatuminen viime keväänä toivotettiin laajasti tervetulleeksi, myös Rojavassa. Väliaikaisen hallinnon harjoittama väkivalta vähemmistöjä kohtaan on kuitenkin sen jälkeen asettanut kyseenalaiseksi sen lupaukset sisällyttää kaikki syyrialaiset uuden yhteiskunnan rakentamiseen.

– Syyrialaiset ovat eläneet pitkään suuren epävarmuuden ja ihmisoikeusloukkausten keskellä. Hirmuhallinnon kaatuminen toi monille toivoa paremman huomisen ja yhteiskunnan luomisesta kurdien vaikeasta asemasta huolimatta, mutta kehitys vaikuttaa menevän toiseen suuntaan. EU:n tulee olla toiminnassaan rauhan, vakauden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolella, Kyllönen korostaa.