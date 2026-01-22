Yhdysvaltain presidentti piti Maailman talousfoorumissa Davosissa noin puolitoista tuntia kestäneen hyvin polveilevan puheen. Omakehun lisäksi Trump muun muassa solvasi somalialaisia vähä-älyisiksi ihmisiksi mutta taitaviksi merirosvoiksi, vaati Yhdysvalloille Grönlantia ja luetteli liudan silkkoja valheita.

Trumpin toimintatapa ei todella ole kansainvälisen politiikan pelikirjasta, mutta on hämmentävää, kuinka sekopäisen puheen Yhdysvaltain presidentti voi pitää.

Trumpin toinen presidenttikausi on nyt kestänyt vuoden. Hänen toimintatapojaan on yritetty analysoida todella monin tavoin. Trump on julistettu neroksi, joka saa vastapuolen tekemään mitä haluaa. Hänen on nähty pelaavan taitavaa peliä, jossa vastustajia analysoidaan tarkoin.

Entä jos kyseessä onkin vain hullu mies? Ei ole mitään suurta suunnitelmaa, on vain mieleltään epävakaa ihminen. Punaista lankaa Trumpin puheissa ei sinänsä ole – julistukset koostuvat sekavista monologeista, joissa totta on vain se, että mikään ei ole totta.

Kun kuuntelee Trumpia, on huvittavaa ajatella, että hänen edeltäjänsä Joe Bidenin puheita analysoitiin tarkasti sen kautta, vaikuttaako mies dementoituneelta.

Vaarallinen hallinto

Kyse ei ole siitä, etteikö Trump olisi äärimmäisen vaarallinen. Hänen johdollaan USA on romuttanut sotilasliitto Naton uskottavuuden, palauttanut etupiirijaon ja tuhonnut pitkälti kansainvälisen järjestelmän sääntöpohjaisuuden rippeet.

Yhdysvaltoja hänen hallintonsa on ohjannut entistä yksinvaltaisempaan suuntaan. Vaikka Trumpilla ei olisi pelikirjaa, hänen takanaan olevilla ihmisillä on.

On käynyt juuri kuten varoiteltiin. Trumpin taustajoukot tekivät monta vuotta valmisteluja Joe Bidenin noustua presidentiksi. Lännessä ei haluttu uskoa, että kyse on äärioikeistolaisesta vallankumouksesta.

Tämän virhearvion seurauksia seuraamme nyt reaaliajassa.