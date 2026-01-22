Työttömien Keskusjärjestö arvostelee kovin sanoin pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen toimia työttömien sosiaaliturvan suhteen. Järjestö muistuttaa tuoreessa kannanotossaan, että työttömien sosiaaliturvaan osuvat heikennykset tulevat jo aiemmin tehtyjen mittavien leikkausten päälle.

– Huolestuttavimpina pidämme työttömyystuen karenssien tiukentamista sekä mahdollisuutta leikata toimeentulotuen perusosaa jopa 50 prosenttia, Työttömien Keskusjärjestö toteaa.

Karenssiin ilman tietoa siitä

Maaliskuun alusta voimaan astuvaa karenssien muutosta järjestö pitää erityisen hankalana.

ILMOITUS ILMOITUS

Jatkossa työtön ei saa huomautusta ensimmäisestä virheestä ja karenssi voi tulla yllätyksenä.

– Jo yksi työnhaun tai työllisyyspalveluihin osallistumisen laiminlyönti johtaa heti seitsemän päivän karenssiin. Tämä käytännössä poistanee työttömän mahdollisuuden selvittää tai korjata tehty virhe ennen rangaistuksen saamista, järjestö arvioi.

Järjestö vaatii, ettei karenssia aseteta, jos työttömällä on laiminlyöntiin hyväksyttävä syy. Lisäksi se muistuttaa siitä, että nykyisinkin käsittelyajat valituksissa ja oikaisuissa voivat kestää useamman kuukauden.

– Tämä on vähävaraiselle työttömälle kohtuuton aika, sillä tukien maksu saattaa keskeytyä selvittelyjen ajaksi. Pahimmillaan suurta vahinkoa on jo ehtinyt tapahtua, vaikka karenssi olisi aiheeton, järjestö painottaa.

Pidennetty työssäoloehto rankaisee

Toisesta laiminlyönnistä työttömälle voidaan asettaa työssäoloehto, joka tarkoittaa työttömyysetuuden menettämistä siihen asti, että on ollut töissä tai osallistunut työllistymistä edistävään palveluun vähintään kuuden viikon ajan.

– Muutos osuu erityisen ankarasti niihin työttömiin, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, vailla tuki- ja turvaverkkoja, Työttömät arvioi.

Se pitää työssäoloehtoa ja siitä koituvaa työttömyysetuuden menetystä kohtuuttomana rangaistuksena, jos arjen toimintakyky on niin heikentynyt, etteivät voimavarat riitä osallistua työllisyyttä edistäviin toimiin. Syy voi olla vaikkapa sairaus.

– Se pahentaa vaikeaa elämäntilannetta täysin kestämättömäksi, järjestö muistuttaa.

Toimeentulotuen perusosa pienenee

Hallitus puuttuu myös työttömien toimeentulotukeen. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa jo helmikuun alusta alkaen, jos työttömyystuen maksu on keskeytetty esimerkiksi karenssin tai työssäolovelvoitteen vuoksi.

Ensimmäisenä kuukautena perusosaa voidaan alentaa 20 prosenttia ja siitä eteenpäin 40 prosenttia. Alennus voi nousta jopa 50 prosenttiin, jos työtön ei Kelan kehotuksesta huolimatta ole ilmoittautunut kuukauden sisällä työllisyyspalveluihin kokoaikatyön hakijaksi.

– Tämä tarkoittaa, että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa entistä useammin. Alentamista ei kuitenkaan tulisi tehdä, mikäli se vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttämän välttämättömän toimeentulon, Työttömät vaatii.

– Toimeentulotuen leikkaaminen ja alentaminen johtavat epäinhimillisiin tilanteisiin, jossa työttömillä ei ole varaa edes välttämättömiin menoihin, järjestö toteaa.

Toimeentulotuen alennus voi nousta jopa 50 prosenttiin.