Euroopan parlamentti päätti täysistunnossaan tällä viikolla, että suunnitteilla oleva Mercosur-kauppasopimus viedään EU-tuomioistuimen käsittelyyn.

Tuomioistuimelta on määrä tilata lausunto, jossa arvioidaan sopimuksen yhteensopivuutta Euroopan unionin perussopimusten kanssa.

”No niin, takkiin tuli Mercosur-äänestyksessä 10 äänellä. Vasemmalta äärioikeistoon löytyi tukijoita blokkaajille. Omatkin purivat kapeiden kansallisten etujen ja ideologian ajaessa Euroopan edun ylitse. Synkkä päivä Euroopalle, Trump, Xi ja Putin kiittävät”, kirjoitti europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok) Twitterissä.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Tuomioistuinkäsittelyn puolesta äänestänyt vasemmistoliiton Li Andersson oikoo kokoomuslaisten väitteitä Blueskyssä.

”Todellisuudessa sopimus lykkääntyy, koska iso osa myös kokoomuksen EPP-ryhmästä, keskiryhmästä Renewstä sekä sosialidemokraattien S&D:stä, eli kaikista parlan suurista ryhmistä halusivat oikeuden arvioinnin – heitä oli lukumäärällisesti enemmän, kuin vasemmiston tai vihreiden meppejä”, Andersson muistuttaa.

EPP:ssä, Renewssä sekä sosialidemokraattien S&D:ssä yhteensä 102 meppiä vaati oikeudellista arviointia, kun vasemmiston ja vihreiden ryhmissä sen puolesta äänesti 74.

Ongelmallinen sopimus

Li Andersson huomauttaa, että ympäristön ja ihmisoikeuksien näkökulmasta Mercosurissa on monia ongelmia.

”Ne liittyvät maatalouteen, jossa tuonnin pelätään uhkaavan eurooppalaisen maatalouden kannattavuutta sekä toisaalta elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi hormonien käytön osalta”, Andersson avaa.

Isompi ongelma on Anderssonin mukaan sopimuksen vaikutus ilmastoon ja metsäkatoon.

Sopimuksen myötä Latinalaisen Amerikan suuryrityksillä voi olla mahdollisuus haastaa EU välimiesoikeuteen esim silloin, jos se päättää niiden tuontia haittaavasta ympäristösääntelystä. Tämä on yksi asioista, joita nyt oikeus arvioi”, Li Andersson kirjoittaa

”Näihin ympäristöriskeihin olisi ollut mahdollista myös vastata esim kunnianhimoisella metsäkatoasetuksella ja muulla ympäristösääntelyllä, mutta juuri tätä kokoomuksen EPP on yhdessä laita- ja äärioikeiston kanssa lykännyt ja vesittänyt heti kauden alusta”, hän toteaa.