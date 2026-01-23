Ammattiliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen suunnitelmasta mahdollistaa hoidon tarpeen arviointi tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla.

– Kyse on potilasturvallisuuden kannalta kriittisestä tehtävästä, jonka tulee perustua koulutettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kliiniseen arvioon ja ammatilliseen vastuuseen, Inberg sanoo.

Ei mekaaninen prosessi

Hallituksen linjaus tekoälyn käytöstä hoidon tarpeen arvioinnissa on osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa arvioidaan automaation ja tekoälyn roolia hoitopolun alkuvaiheissa.

Voimmeko todella antaa tekoälylle näin kriittisiä tehtäviä?

– Yhteiskunnan on pysähdyttävä miettimään, voimmeko todella antaa tekoälylle näin kriittisiä tehtäviä. Hoidon tarpeen arviointi ei ole mekaaninen prosessi, vaan kokonaisvaltaista ammatillista harkintaa, joka perustuu ihmisen kohtaamiseen ja vastuuseen, Inberg painottaa liiton tiedotteessa tänään perjantaina.

Hän muistuttaa tekoälyn arvioivan hoidon tarvetta tilastojen pohjalta. Lisäksi hän huomauttaa, että tekoäly ei kanna vastuuta päätöksistään.

– Tekoäly ei näe potilaan ilmeitä, eleitä, äänenpainoja, toimintakyvyn muutoksia eikä pysty tunnistamaan sanattomia huolen merkkejä, jotka ovat hoitotyön ydintä, Inberg kuvailee.

Ihmisen tekemä arvio turvallisempi

Inberg muistuttaa, että lähihoitajat ovat hoitaneet pitkään hoidon tarpeen arviointia perusterveydenhuollossa turvallisesti potilaiden kannalta. Tämä oikeus poistettiin edellisen hallituksen aikana terveydenhuoltolakia muutettaessa.

Inberg pitääkin erikoisena sitä, että lähihoitajilta poistettua tehtävää kaavaillaan nyt tekoälylle.

– Hallituksen tulisi korjata edellisen hallituksen virhe ja palauttaa lähihoitajille oikeus hoidon tarpeen arviointiin perusterveydenhuollossa, hän vaatii.

Hän pitää ammattilaisen tekemää hoidon tarpeen arviointia potilasturvallisuuden kannalta selvästi turvallisempana kuin tekoälyn tekemää.

– Lähihoitajien koulutus, kokemus, alueellinen tuntemus ja arjen asiakasymmärrys muodostavat osaamisen, jota mikään algoritmi ei kykene korvaamaan, Inberg sanoo.