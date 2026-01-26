– Suomen ulkopoliittiselta johdolta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalta puuttuu kokonaan analyysi siitä, kuinka pitkälle nöyristely Yhdysvaltojen edessä voi Suomea kantaa, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo.

Oli tiedossa

Honkasalo toteaa, että Suomessa on vasta viime viikkoina käyty kriittistä keskustelua Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiheuttamasta uhasta maailmanrauhalle, vaikka tiedossa oli jo Trumpin ensimmäisellä valtakaudella, kuinka vaarallisesta ja autoritäärisestä johtajasta on kyse.

− Minkäännäköinen kriittinen analyysi Trumpin hallinnon vaikutuksista Suomen ulkopolitiikkaan ei ollut tervetullutta eduskunnan käsitellessä esimerkiksi puolustusselontekoa, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Ei voi olla niin, etteikö Suomessa olisi oltu tietoisia Donald Trumpin ideologisista tavoitteista."

− Kriittisiä huomioita ei haluttu kirjata eduskunnan asiakirjoihin, eikä niitä ole haluttu kuulla asiantuntijoilta valiokuntakuulemisissa. Pikemminkin niille naureskeltiin.

Vasemmistoliitto jätti puolustusselontekoon vastalauseen, jossa vaaditaan muun muassa, että Suomen on huomioitava se raju muutos, joka Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on Trumpin johdolla tapahtunut. Vain vasemmistoliitto jätti selontekoon vastalauseen.

Vähättelyä ja mielistelyä

Honkasalon mielestä Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin on kuvannut kiusallinen mielistely. Hän muistuttaa siitä, että Suomen presidentti Alexander Stubb ei vuosi sitten Trumpin Grönlanti-uhkailujen kohdalla asettunut selkeästi tukemaan Tanskaa, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehotti, ettei ”yksittäisten heittojen perässä kannata juosta” ja ulkoministeri Elina Valtonen kehotti ohittamaan puheet puheina.

− Ei voi olla niin, etteikö Suomessa olisi oltu tietoisia Donald Trumpin ja hänen taustajoukkojensa ideologisista tavoitteista, kun Trumpin hallinnossa on systemaattisesti toimeenpantu autoritääristä äärioikeistolaista Project 2025 -ohjelmaa myös ulkopolitiikan suhteen. Olisi pitänyt olla päivänselvää, kuinka vaarallinen ja arvaamaton Donald Trump on, Honkasalo sanoo.

Analyysi puuttuu

Honkasalo painottaa myös, että ulkoasianvaliokunnassa olisi pitänyt jo aikoja sitten järjestää erillinen Yhdysvallat-kuuleminen, jossa valiokunta olisi perehtynyt huolellisesti Trumpin toisen kauden hallinnon ideologisiin tavoitteisiin, jotka pohjautuvat Project 2025 -ohjelmaan.

Lisäksi hänestä Trumpin hallinnon vuoden 2025 kansallinen turvallisuusstrategia olisi pitänyt käsitellä valiokunnassa. Hän pitää sen sisältöä Euroopan suhteen on karmivana.

− Kun Trumpin hallinnon ideologisiin tavoitteisiin ei ole perehdytty kunnolla, Trumpin tempaukset tulevat joka kerta yllätyksenä, Honkasalo muistuttaa.

Hänestä on hedelmätöntä pitää ongelmana vain Yhdysvaltojen johtajaa, kun taustalla on kokonainen poliittinen liike ja ideologinen ohjelma.

− Tällä hetkellä Suomesta puuttuu kokonaan ulkopoliittinen analyysi siitä, kuinka pitkälle nöyristely Yhdysvaltojen suhteen kantaa ja mitkä riskit valittuun linjaan liittyvät myös Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, Honkasalo sanoo.