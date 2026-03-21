Tyynenmeren saarilla yhteisöt ovat jo pitkään tulkinneet ympäristön muutoksia perinnetiedon, kokemusten, tarinoiden ja käytännön kautta. Ihmisten havainnot ovat yhteisiä kautta koko Tyynenmeren alueen, jossa perinnetieto on säilynyt keskeisenä keinona ymmärtää ympäristöjen muuttumista ja niiden vastuullisen hoitamisen merkitys.

Tällainen perusta on muovannut Coral Pasisin toimintaa alueen tieteellisen ja teknisen yhteistyön järjestön, Tyynenmeren yhteisön (SPC) ilmastonmuutoksen ja kestävyyden johtajana. Pasisi on syntyisin pienestä eteläisen Tyynenmeren Niuen saarivaltiosta ja hänen työnsä ja arvonsa ankkuroituvat saarivaltioiden elettyyn todellisuuteen.

Työkalu päätöksentekijöille

Tutkijan uransa alkuvuosina Pasisi kulki kylästä toiseen mukanaan muutama värikynä ja laminoitu satelliittikuva kiinteistörekisteriin merkityistä teistä ja rakennuksista, ja pyysi yhteisöjen jäseniä lisäämään siihen muistamiaan, puuttuvia yksityiskohtia.

– Missä olivat kuivina aikoina tärkeimmät vesilähteet ja luolat? Mitä alueita olisi tärkeä suojella perinteisten lääkekasvien keräilyn tai ruokaturvan kannalta? Missä ovat perinteiset pyhät paikat ja haudat? Merkitkää myös, minne asti muistatte aaltojen yltäneen suurten syklonien aikaan, Pasisi kertoo varhaisista tutkimuksistaan. Kerätty tieto päätyi paikkatietojärjestelmään, ja auttaa sitä kautta hahmottamaan ympäristön muuttumista.

–Niinpä nyt yhdessä ja samassa tietokannassa perinnetieto, kokemustieto ja nykyaikainen tiede yhdistyvät päätöksentekoa auttavaksi työkaluksi hallituksille ja yhteisöille, Pasisi sanoo.

Perinne ja tiede

Alueella, jossa useimpia maita johtavat alkuperäiskansojen jäsenet, sukupolvien aikana kertynyt perinneviisaus on tiedettä.

– SPC:llä on luultavasti maailman kehittyneimmät kalakantojen seurantajärjestelmät Tyynenmeren alueella. Niiden antama data ei kuitenkaan yksinään riitä, koska siihen jää aina aukkoja. Niinpä on tärkeää, että yhteisöllinen tieto ja kokemus otetaan huomioon tutkittaessa alueen kalatalouden tilaa, Pasisi selittää.

– Tyynenmeren ihmiset ovat suurenmoisia tarinankertojia, varsinkin kalastajat, kuten minäkin! Kun tallentaa niitä tarinoita ja ottaa mukaan vielä vanhoja valokuviakin, voi hahmotella aikajanan eri aikoinapyydettyjen kalojen koosta, kalalajeista ja niiden ravinnosta. Äkkiä käsillä onkin uskomaton dokumentoitu perinnetietomäärä, jonka voi yhdistää nykytieteeseen ja tietoon.

– Perinnetieto ja -käytännöt ovat pohjimmiltaan vuosisatojen mittaan hioutunutta soveltavaa tiedettä. Se vain todennetaan toisin kuin moderni luonnontiede. Se rikastaa muodollista tieteellistä dataa ja antaa valtioille kaksinverroin informaatiota muutoksen seuraamiseen ja ymmärryksen kalibroimiseen.

Luonnollinen sininen pääoma

Ilmastonmuutos kuitenkin tekee perinnetiedon soveltamisesta ja muutoksen sekä siihen vastaamisen ennakoimisesta entistä vaikeampaa.

– Tieto oli sidoksissa ennustettaviin vuodenaikoihin ja toistuviin tapahtumiin, mutta ilmastonmuutos on tehnyt niistä vähän villejä. Tyynenmeren alueella ennustettavuuden katoaminen vaikuttaa ruokajärjestelmiin, makean veden saatavuuteen ja rannikoiden turvallisuuteen kaikissa alueen saarivaltioissa ja territorioissa. Se vaikuttaa myös Australiaan ja Uuteen Seelantiin, mutta ne ovat kehittäneet nykyaikaisia varhaisen varoituksen, etähavainnoinnin ja katastrofinhallinnan järjestelmiä, jotka suoriutuvat paremmin nykyisen nopeasti muuttuvan ympäristön havainnoinnista, Coral Pasisi sanoo.

Ympäristöstä tulevien signaalien muuttuminen luotettavista epävakaiksi on saanut alueen valtiot vaatimaan entistä painokkaammin, että globaalien toimien täytyy noudatella hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tieteellisiä tutkimustuloksia. Tyynenmeren valtiot painottavat vahvojen ilmastosopimusten, monenkeskisen yhteistyön ja vastuullisuuden merkitystä.

– Suhteessa valtamereen ihmisten tulisi ymmärtää luonnollisen sinisen pääoman ja infrastruktuurin holistinen arvo. Samalla kun maamme ovat ilmastonmuutoksen eturintamassa, me olemme myös eturintamassa suojelemassa suuria koskemattomien merellisten ekosysteemien alueita. Niillä on valtava rooli planeetan vakauden ylläpitäjinä.

– Tuntuu erittäin epäoikeudenmukaiselta, että Tyynenmeren valtiot eivät saa tarvitsemiaan resursseja ilmastonmuutokseen vastaamiseen ja valtameren suojelemiseen.