Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo työministeri Matias Marttisen (kok.) antaneen harhaanjohtavaa tietoa perusteettomat määräaikaiset työsopimukset mahdollistavan lakiesityksen vaikutuksista määräaikaisuuksien ketjuttamiseen.

– Työministeri on toistuvasti väittänyt, että esityksen myötä vuoden määräaikaisuuden jälkeen henkilölle tulisi tarjota vakituista työsuhdetta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä esitys mahdollistaa sekä perusteettomien että perustellusta syystä tehtyjen määräaikaisuuksien pitkäaikaisen ketjuttamisen, Koskela sanoo keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

Koskela muistuttaa myös työoikeuden asiantuntijoiden arvioineen, että tosiasiassa esitys lisää työnantajan mahdollisuuksia ketjuttamiseen. Hänestä tällä hetkellä käsittelyssä olevaa esitystä pitäisi muuttaa merkittävästi, jotta se edes vastaisi työministerin kuvausta sen sisällöstä.

– Kun työministeri on nyt vihdoinkin väläyttänyt mahdollisuutta esityksen korjaamiseen, olisi minimivaatimus saada ketjuttamista aidosti rajoitettua. Ei voi olla niin, että lakiesityksellä on täysin päinvastainen vaikutus kuin minkä vastuuministeri väittää sen olevan, Koskela sanoo.

Koskela huomauttaa, että pätkätyölain ongelmat eivät rajoitu määräaikaisuuksien ketjuttamiseen vaan kyse on yleisesti työntekijöiden asemaa heikentävästä esityksestä, jolle ei ole asianmukaisia perusteita.

– Pätkätyölain ei ole arvioitu lisäävän työllisyyttä vaan se ainoastaan muuttaa tulonjakoa työntekijöiden tappioksi ja omistajien eduksi, kun työntekijöiden neuvotteluasema ja sitä kautta tulotaso heikkenee, hän tähdentää.

– Oikeistohallituksen politiikka kasvattaa ainoastaan eriarvoisuutta, eikä työllisyyttä.