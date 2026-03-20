Toimittaja Marja Aarnipuron luoma toimittaja Kaarina Riikonen ratkaisee rikoksia jo yhdeksännen kerran teoksessa Taidekauppias katoaa. En ole aikaisempia lukenut. Kevyehköt cozy crime -dekkarit eivät vaan uppoa. Mutta jos ei muuta, niin ainakin dekkarisivistyksellisistä syistä Suomen alan keskeisten tekijöiden tuotanto on oltava edes jossain määrin hallussa.

Kaarina Riikonen on Apua ja Seuraa muistuttavan Viikko-lehden keski-ikäinen toimittaja. Hän törmää jatkuvasti rikoksiin, joista ei voi pitää näppejään irti. Sarjan uusimmassa osassa hän on heittäytynyt yrittäjäksi, ja perustanut kahden ystävänsä kanssa muun muassa rikosaiheisia podcasteja tuottavan viestintätoimiston. Sen nimi on Kaapeli Media.

Podcastiin haastateltava rikosylikomisario Anton Koivunen tulee puhuneeksi sen verran varomattomasti juuri kuulemastaan katoamistapauksesta, että Kaarina Riikosen tuntosarvet nousevat sojottamaan: antiikkiliikkeen pitäjä, tunnettu ja arvostettu taidekauppias Erik Höglund on kadonnut. Taas mennään.

Cozy crimen piirteisiin kuuluu voimakas ihmissuhdepainotus. Naimisissa oleva Kaarina on viattomasti ihastunut Antoniin, joka taas on edelleen ihastunut Erik Höglundin vaimoon Lisa Höglundiin. Kouluaikojen valloitusyritykset kuitenkin menivät pieleen, kun Lisa valitsi Erikin. Yhteyttä on pidetty harvakseltaan läpi vuosikymmenten. Yksin elävän Antonin silmissä Lisa on edelleen kaunotar ja haaveiden kohde.

Tasaisen Erikin menneisyydestä löytyy sen verran puolison yllättävää painolastia, ettei tahallista katoamista voi sulkea pois. Todistajaksi kuitenkin ilmaantuu Jakariksi kutsuttu laitapuolen kulkija. Hän on nähnyt, että antiikkiliikkeen ulkopuolella Iso Roballa kaksi miestä pakottaa Erik Höglundin Mersun takapenkille. Vanha asentaja on tunnistanut sen olevan E-sarjaa ja nähnyt osan rekisterinumerostakin.

Anton Koivusen johtama ryhmä ja Kaarina omilla tahoillaan selvittävät siis sieppausta. Miten tapaukseen liittyvät Erik Höglundin tekemät oudot rahansiirot? Entä entinen liikekumppani Rolf Ekholm, johon Erikin välit ovat menneet poikki rahariidan takia, mutta jonka kanssa he ovat hiljattain tavanneet?

Elämäntyönsä kirjoittamalla tehnyt entinen Avun päätoimittaja ja kirjailija Marja Aarnipuro vie juttua eteenpäin kuin joki lauttaa. Luontevasti ja vaivattoman tuntuisesti. Taidekauppias katoaa on kepeää ja viihdyttävää luettavaa. Poliisin ja Kaarinan näkökulmien vuorottelu tuovat vaihtelevuutta. Ihastumisia ja ihmissuhteita on ennakkoluulojani vähemmän.

Jännitystä teoksessa ei ole, mutta mysteeriä on riittävästi. Se on kyllä sanottava, että ei Kaarina Riikonen ainakaan tällä kertaa varsinaisesti ratkaise. Hänen kohdalleen vain osuu useita sattumia, jotka vievät kohti ratkaisua.

Anton Koivusen ryhmän poliiseista ainoana erottuu rikosylikonstaapeli Pentti Hakkarainen ainaisella kahvilla ja munkilla sekä vanhoilla sanonnoillaan. Ne ovat kyllä hyviä, ja osin itsellenikin tuntemattomia, vaikka samaa sukupolvea olenkin. Koko aamun juoksin jäniksen perässä, enkä saanut kiinni edes häntää, Hakkarainen vastaa, kun häneltä kysytään, onko rekistereistä löytynyt mitään. Tämä ei ole ohi ennen kuin lihava leidi laulaa, sopii erinomaisesti poliisiromaaniin, jossa todisteita on jo paljon koossa, mutta ratkaiseva puuttuu.

Kaarina Riikonen -dekkareiden suosio on helppo ymmärtää, vaikka en kuulukaan kohderyhmään. Tässä osassa yli viisikymppinen utelias rouva on helppo samaistumisen kohde ikätovereilleen. Sarjassa on aiemmin käsitelty ainakin vaihdevuosia, jotka nyt ovat Kaarinalla helpottumassa, sekä rintasyöpää, jonka Aarnipuro on itsekin sairastanut ja kirjoittanut siitä kolme tietokirjaa. Suomalaisia dekkareita julkaistaan vuosittain lähes sata, mutta Kaarinan kaltaisia päähahmoja on vähän.

Taidekauppias katoaa -teoksessa yli viisikymppisen elämään tulevana käänteenä Aarnipuro käsittelee pinnallisesti huolta ikääntyvistä ja sairaista vanhemmista.

Kaiken lisäksi dekkari on lähes väkivallaton. Todennäköisesti se puree lukijakuntaan, joka haluaa pientä vaaratonta jännitystä ja mysteeriä elämään, mutta ei halua yhtään enempää ahdistusta kuin tämä hulluksi mennyt maailmaa tarjoaa ihan reaaliajassa.

Rikosjuoni taideväärennöksistä on tuore ja omaperäinen.

Marja Aarnipuro: Taidekauppias katoaa. 338 sivua, Docendo/CrimeTime 2026.