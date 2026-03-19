Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii lainsäädännöllisiä toimia ihmisten suojaamiseksi tekoälyn mahdollistamilta niin sanotuilta syväväärennöksiltä. Hän toteaa, että generatiivisen tekoälyn nopea kehitys on tehnyt mahdolliseksi ihmisten äänen, ulkonäön ja esiintymistyylin jäljentämisen ilman heidän suostumustaan.

Lohikoski viittaa muun muassa Ylen digitaalista väkivaltaa käsitelleeseen juttuun keskiviikolta, jossa kerrottiin seksuaalisista syväväärennöksistä. Juttu osoittaa, että ilmiöllä voi olla vakavia seurauksia yksilöille ja jopa demokraattiselle keskustelulle.

Lohikoski jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii lainsäädäntötoimia digitaalisten kaksoisolentojen luvattoman käytön estämiseksi sekä luovien alojen tekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi.

ILMOITUS ILMOITUS

Alkaa olla kiire

Syväväärennös (deepfake) on aidolta vaikuttavaa kuva-, video- tai äänimateriaalia, joka on tuotettu yhdistelemällä tai muuntamalla olevassa olevaa materiaalia koneoppivan tekoälyn avulla.

Generatiivinen tekoäly mahdollistaa yhä aidomman tuntuiset syväväärennökset, joita voidaan hyödyntää viihteessä, markkinoinnissa, poliittisessa viestinnässä tai suoraan vahingoittamistarkoituksessa ilman henkilön suostumusta.

– Ihmisen identiteetti ei saa olla raaka-ainetta teknologiayhtiöiden voitoille tai väärinkäytöksille. Äänen ja kasvojen luvatonta käyttöä on ennaltaehkäistävä lainsäädännöllä, Lohikoski sanoo.

– Asialla alkaa olla kiire, sillä verkko täyttyy jo tekijänoikeuksia ja jopa ihmisarvoa loukkaavista sisällöistä.

Hän painottaa sitä, että ilman ajantasaista sääntelyä niin esiintyvät taiteilijat, poliitikot ja toimittajat kuin tavalliset kansalaisetkin voivat joutua tilanteeseen, jossa heidän identiteettiään käytetään taloudellisesti hyväksi tai harhaanjohtavasti ilman lupaa.

Luova laa kärsii

Lohikoski nostaa esiin erityisesti luovien alojen huolen siitä, että tekoälyjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä teoksia ilman riittävää läpinäkyvyyttä tai kohtuullista korvausta. Hän peräänkuuluttaa myös toimivia keinoja luvattomien deepfake-sisältöjen nopeaan poistamiseen jakelusta sekä mahdollisuuksia vahingonkorvauksiin identiteetin väärinkäytön tilanteissa.

– Teknologia kehittyy nopeammin kuin lainsäädäntö. Tarvitsemme selkeät pelisäännöt, jotka suojaavat ihmisiä ja turvaavat myös luovan työn arvon digitaalisessa taloudessa, Lohikoski toteaa.