Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen vaatii nykyistä järeämpiä toimia työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi. Hän pitää Suomen nykyistä voimattomuutta työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumisessa oikeusvaltiolle häpeällisenä. Erityisen haavoittuvaisia ryhmiä ovat oikeuksistaan tietämättömät nuoret työntekijät ja maahanmuuttajat.
Jokelainen puhui asiasta tänään keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa, jossa käsiteltiin hallituksen esitystä työperäisen hyväksikäytön hillitsemiseksi.
– Yhteiskuntamme on monessa tapauksessa epäonnistunut suojelemaan työntekijöitä hyväksikäytöltä. Tapauksia jätetään tutkimatta, koska työntekijän oikeuksien laiminlyöminen on aina taloudellista voittoa jollekin, Jokelainen sanoo.
"Jatkossa myös yritykset olisi saatava vastuuseen."
Jokelainen kuvailee hallituksen esitystä oikeansuuntaiseksi, mutta riittämättömäksi. Sen sijalle hän tarjoaa vasemmistoliiton ratkaisukeinoja, kuten alipalkkauksen säätämisen laittomaksi.
– Tämä uudistus on vasta alku. Paljon muutakin tulisi tehdä työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi, Jokelainen sanoo.
– Olemme vasemmistossa pitkään peräänkuuluttaneet alipalkkauksen kriminalisointia. Jatkossa myös yritykset olisi saatava vastuuseen, esimerkiksi kirjaamalla lakiin kattava oikeushenkilön rangaistusvastuu.
Jokelainen muistuttaa siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on ulkomaalaislain kiristyksillään heikentänyt haavoittuvassa asemassa ja riippuvaisuussuhteessa olevien ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Samalla työntekijän oikeuksien heikentäminen on horjuttanut ammattiyhdistysliikkeen keinoja puuttua hyväksikäyttötapauksiin.
– Tämänhetkinen tilanteemme on oikeusvaltiolle häpeällinen. Siksi työtä työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi tulee tämän uudistuksen myötä jatkaa, Jokelainen sanoo.