Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Kyllä se on Iranin tilanne. Tuntuu, että joka päivä tulee uusia, isoja maailmanpoliittisia käänteitä. On absurdia, että vain yhdellä viestillä voi kärjistää tilannetta. Yksi esimerkki tältä viikolta on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viesti, että Nato-maiden pitäisi osallistua sotaoperaatioihin, jotka liittyvä Hormuzin salmeen ja siihen, että Iran on sulkenut sen kansainväliseltä öljynkuljetukselta.

– Koko ajan on hurjia käänteitä.

"Iranin sota vaikuttaa myös keskusteluun teollisuuspolitiikasta."

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Eduskunnassa Lähi-idän tilanne on ollut esillä ennen kaikkea ulkoasiainvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa, joissa olemme pitäneet kantojamme esillä. Lisäksi olemme tietysti osallistuneet keskusteluun asiasta myös täysistunnossa ja julkisuudessa.

– Iranin tilanne on kuitenkin asia, josta huomaa keskustelevansa myös muualla. Viikonvaihteessa siitä puhuttiin paljon esimerkiksi vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa ja sen lounastauolla. Ylipäätään se nousee esiin jatkuvasti myös epävirallisissa yhteyksissä.

– Keskusteluissa näkyy se, että ihmiset katsovat tilannetta monenlaisista lähtökohdista. Jo Iranin diasporankin sisällä on erilaisia näkemyksiä.

– Sitten on tietysti kansainvälisen oikeuden ja laillisuusperiaatteiden noudattamisen näkökulma sekä geo- ja puolustuspoliittiset pohdinnat.

– Yksi keskeinen keskustelun aihe ovat sodan heijastusvaikutukset eli esimerkiksi se, miten miten Trumpin hinnat tulevat näkymään bensapumpuilla ja ruuassa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Suuren valiokunnan jäsenenä olen nostanut Lähi-idän tilannetta esille, koska suuri valiokunta kuitenkin on se elin, joka muodostaa Suomen kannan asiaan EU-yhteyksissä. Näin tein pääministerin tapaamisessa, joka edelsi hänen matkaansa Eurooppa-neuvostoon.

– Yksi huolestuttava asia, jota olen pyrkinyt nostamaan esiin, on Iranin sodan kytkös EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan. Sodan vaikutus siihen on mielestäni iso kysymys. Nythän keskustellaan sodan vaikutuksista energian hintaan ja sitä kautta joidenkin EU:n jäsenmaiden vaatimuksiin esimerkiksi siitä, pitäisikö EU:n päästökauppaa höllentää.

– Tämä vaikuttaa myös teollisuuspolitiikkaan, koska Suomessa kaikki teollisuuden tulevaisuuden näkymät perustuvat vihreään siirtymään ja kannattavuudet on laskettu sen mukaan, että laskelmia ohjaa päästökauppa. Näiden merkityksen Suomen taloudelle ja teollisuudelle ymmärtävät myös jotkut oikeistopoliitikot.

– Minusta onkin hyvä huomio, että painotetaan tässä yhteydessä energiaomavaraisuuden tärkeyttä. Tuuli- tai aurinkoenergiaa ei voi miinoittaa johonkin salmeen toisin kuin fossiilisia tuontipolttoaineita. Tämä on huoltovarmuuskysymys ja myös hyvää turvallisuuspolitiikkaa.

– Koska Suomen energiajärjestelmä perustuu paljolti uusiutuviin ja päästöttömiin energianlähteisiin, emme ole yhtä riippuvaisia esimerkiksi Lähi-idän öljystä tai Venäjän kaasusta kuin monet muut EU-maat.

– Toki meilläkin esimerkiksi liikenne tarvitsee yhä paljon fossiilista tuontipolttoainetta. Siksi tämä tulee näkymään negatiivisesti Suomessakin näinä Trumpin hintoina. Olisi kannattanut tehdä reilua energiasiirtymää jo aiemmin. Mutta viimeistään nyt sitä pitää jatkaa.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Harva poliittinen kysymys on täysin pimennossa, mutta minua huolestuttaa nyt Palestiinan tilanne, joka ei ole millään tavalla mennyt parempaan suuntaa. Esimerkiksi Länsirannan tilanne, kun YK varoittaa siellä tapahtuvasta etnisestä puhdistuksesta. Palestiinalaisten asiaa ei saa unohtaa.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Menen tänään perjantaina Anna Abreun konserttiin Veikkaus Arenalle, johon hän kutsui minut kiitokseksi eläinten hyväksi tehdystä työstäni. Olen tosi otettu tällaisesta yllättävästä tarjouksesta.

– Kyseessä on stadionkeikka ja Abreu on halunnut keikan olevan lihaton. Se on hieno esimerkki siitä, että ihminen voi käyttää omaa toimivaltaansa poliittisten asioiden, esimerkiksi eläinten oikeuksien, hyväksi. Olisi hienoa, jos ihmiset laajemmin käyttäisivät tällaisia omia arvoja vastaavia vaikutusmahdollisuuksia, kun niitä osuu kohdalle.