Maanviljelijä Morris Onyango yritti vuosikausia saada puut kasvamaan maatilallaan Nzoia-joen rannalla Siayassa, 430 kilometrin päässä Kenian pääkaupungista Nairobista. Sinnikäs yrittäminen ei kantanut hedelmää, sillä tulvat huuhtoivat mennessään siementen lisäksi hedelmällisen pintamaan.

– Maa köyhtyi ja muuttui karuksi. Yritin saada sen kuntoon puita istuttamalla, mutta vain harvat niistä selvisivät, Onyango sanoo.

Siayan piirikunnasta 5,23 prosenttia on metsiä. Kenian 47 piirikunnasta se on 44. metsäisin. Kenian metsäntutkimusinstituutin (KEFRI) tutkija Judy Ogechen mukaan heikkokuntoisten metsien määrä ja puuston vähäinen peittävyys, samoin kuin rekisteröityjen metsien vähäisyys, ovat saaneet viljelijät karttamaan maatalouden ja puiden kasvatuksen yhdistämistä.

– Puiden kasvattamista ei pidetä kannattavana. Sitä hidastavat myös myytit ja uskomukset. Jotkut ihmiset esimerkiksi uskovat, että Terminalia mentalis, paikallisten panga uzaziksi kutsuma puu, houkuttelee kuolemaa, Ogechen kertoo.

Toinen ongelma liittyy sukupuolten eriarvoisuuteen maanomistuksessa. Miehet omistavat suurimman osan käytettävissä olevasta maasta ja päättävät, mitä istutetaan.

– Monet naiset ovat kiinnostuneita metsien ennallistamisesta, mutta heidän miehensä eivät salli sitä.

Sovellus tarjoaa kasvatusopin

Luonnon monimuotoisuuden ja metsien lisääminen ovat tavoitteina Alliance Bioversity International ja CIAT:in (Centro Internacional de Agricultura Tropical) ja kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) yhteisessä My Farm Trees -hankkeessa (MFT).

Viljelijät saavat tietoa siementen keräämisestä puun kasvatukseen mobiiliteknologiaa käyttävän sovelluksen kautta. Lohkoketjut mahdollistavat digitaaliset rahansiirrot kannustimina pienviljelijöiden, yhteisöjen ja koulujen johtamille ennallistamistoimille.

Siayan, Turkanan ja Laikipian piirikunnissa käyttöön otettu MFT suosittelee geneettisesti vahvoja alkuperäislajeja, jotka tukevat monimuotoisuutta, parantavat maata ja tuottavat pitkän tähtäimen ympäristö- ja taloushyötyjä.

Taatakseen oikeat alkuperäislajit ja laadukkaat siemenet hanke tekee yhteistyötä KEFRI:n, Kenian metsäpalveluiden (KFS) ja paikallisten taimistojen kanssa.

Lawrence Ogoda kuuluu projektista hyötyneisiin taimien kasvattajiin.

– MyGeo Tree ja MyGeo Nursery -sovellusten avulla voin kerätä tietoa ja seurata siementen keräämistä ja kehitystä taimistoissa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjä

Morris Onyangon kaltaisille viljelijöille MFT-hanke on antanut kipeästi kaivatun ratkaisun maan köyhtymiseen.

– Sain hankkeelta lahjoituksena 175 eri puiden tainta, jotka istutin pitkin jokirantaa. Puiden avulla olen voinut ottaa maani takaisin käyttöön, torjua eroosiota ja ansaita rahaa omia puitani hoitamalla, Onyango sanoo.

Caroline Awuor ei ennen liittymistään My Farm Tree -hankkeeseen ollut ajatellut ryhtyvänsä kasvattamaan puita. Hän sai 110 tainta, joista 104 selvisi, ja nyt ne tuottavat hänelle myös omaa rahaa.

– Suurin osa puista on hedelmäpuita, mangoja, avokadoja ja jakkipuita, ja niiden lisäksi muutamia sahatavaraksi meneviä puita. MFT:n kannustimien lisäksi ansaitsen hedelmiä myymällä, Awunor sanoo.

Hän aikoo istuttaa vielä tuhat puuntainta Nzoia-joen varrelle.

– Projektissa ollaan erityisen kiinnostuneita tiettyjen alueiden alkuperäisistä puulajeista maiseman ennallistajina ja geneettisen monimuotoisuuden lisääjinä, kertoo Keniassa projektia koordinoiva Francis Oduror.

MFT rohkaisee paikallisia yhteisöjä johtamaan ja valvomaan puiden istuttamista, sillä niistä voi saada rahaa lyhyessäkin ajassa, Oduror selittää.

– Hanke sinänsä ei keskity viljelijöiden saamiin maksuihin, vaan ennallistamiseen ja pitkän tähtäimen hyötyihin, kuten maatalouden parempaan tuottavuuteen, veden säätelyyn ja ilmastokestävyyteen.

Enemmistö naisia

My Farm Trees -hankkeeseen liittyessään viljelijät rekisteröityvät MyGeo Farm -sovellukseen. Hanke on tukenut Keniassa 3 404 maanviljelijää. Heistä 56 prosenttia on ollut naisia. Puita on istutettu yhteensä 210 520, niistä ensimmäisen vuotensa selvisi hengissä 60 prosenttia. Siayassa, Turkanassa ja Laikpiassa on ennallistettu 1 250 hehtaaria maata.

Hanke on tilittänyt 26 miljoonaa Kenian shillinkiä (noin 200 000 euroa) digitaalisia maksuja 1 517 viljelijälle. Lisäksi 13 paikallista taimistoa on vahvistunut yhteistyössä KFRI:n kanssa.

My Farm Tree -hanketta on sovellettu myös Kamerunissa, jossa maata on ennallistettu 1 403 hehtaaria, taimia on istutettu 145 000 ja alustalle on rekisteröitynyt 2 200 viljelijää. Yhteisöjä on mukana ennallistamisessa 423, pyhiä metsiä 315 ja kannustimia on tilitetty viljelijöille noin 130 000 euroa vastaava summa.

Oduorin mielestä MFT-hanke tarjoaa joustavasti sovellettavan kehikon metsittämiseen eli puulajien valintaan, istutusten jälkeiseen tukeen ja viljelijöiden kannustamiseen.

– MFT on skaalattava malli, jossa yhdistyvät ilmastotoiminta, köyhyyden vähentäminen ja ekosysteemien ennallistaminen. Se tukee Pariisin ilmastosopimuksen, YK:n aavikoitumisen vastaisen yleissopimuksen ja YK:n ekosysteemien ennallistamisen vuosikymmentavoitteita.