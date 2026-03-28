Kuuba on päättänyt sallia yritykset, joissa valtio ja yksityiset toimijat ovat yhteisomistajia. Aiemmin yhteistyö on perustunut lähinnä tuotantosopimuksiin.

Asetus sallii valtion myös ostaa osuuksia jo toimivista pienistä ja keskisuurista yrityksistä, liittää niitä valtionyhtiöihin tai tehdä niiden kanssa yhteistyösopimuksia ilman uuden yrityksen perustamista.

Asetus astuu voimaan huhtikuussa. Yhteisyritykset voivat sitten myös käydä suoraan ulkomaankauppaa ilman valtion välikäsiä. Lisäksi yksityissektorille avataan aiemmin vain valtion hallinnassa olleita aloja, esimerkiksi sokerintuotanto, lääketeollisuus ja matkailu.

ILMOITUS ILMOITUS

Ekonomisti Daniel Torralbas pelkää, että yhteisyritykset tulevat liian myöhään, sillä Kuuban taloustilanne on nyt erittäin vaikea.

– Uudistuksen päätarkoitus on auttaa vaikeuksissa olevia valtionyhtiöitä, ei kehittää pitkällä aikavälillä toimivaa sekataloutta, hän sanoo.

Sekayritysten perustaminen voi olla hidasta ja hankalaa, koska se vaatii useiden viranomaisten hyväksynnän. Lisäksi hylkäysperusteita ei ole määritelty kunnolla.

– Prosessista on vaikea tehdä nopea ja selkeä. Hakemuksia voi tulla paljon, mutta vain harva hyväksytään, jolloin vaikutus talouteen jää pieneksi, Torralbas ennustaa.

Yksityinen sektori kasvaa, mutta kriisi kurittaa sitäkin

Kuubassa sallittiin pienten ja keskisuurten yritysten perustaminen vuonna 2021, ja niiden määrä on kasvanut lähes 10 000:een. Ne ovat lisänneet työpaikkoja, tuontia ja paikallista taloutta, mutta kärsivät edelleen monista ongelmista, kuten valuutan puutteesta, rahoituksen vaikeudesta ja byrokratiasta.

Dorca Rodríguezin Vélo Cuba -yritys vuokraa ja korjaa polkupyöriä, ja se on yksi ensimmäisistä Kuuban pienyrityksistä. Koska polttoainepula vaikeuttaa liikkumista, kysyntä kulkuneuvoja vuokraavissa yrityksissä on viime viikkoina t kasvanut.

– Palvelujen kysyntä on kasvanut paljon, mutta varaosien saaminen huoltoa varten on edelleen vaikeaa, sanoo Rodríguez.

Ohjelmistoyritys Cuban Engineerin toimitusjohtaja Marcos Milanés sanoo, että kriisi vaikuttaa kaikkiin aloihin.

– Ilman sähköä ei ole mobiilidataa. Kannettavien tietokoneiden akut eivät kestä pitkiä sähkökatkoja. Lisäksi jatkuvat sähkökatkot, kuumuus ja huono valaistus heikentävät tuottavuutta, hän sanoo.

Polttoainetta saa nyt tuoda, mutta harva pystyy siihen

Kuuban hallitus salli helmikuussa polttoaineen tuonnin yksityisille yrityksille.

Torralbasin mukaan vain pieni osa yrityksistä pystyy varmistamaan polttoaineen saannin. Suurin osa toimii epävarmassa tilanteessa. Tuontipolttoaine on kallista, yli 2,70 euroa litralta.

Virallisilla markkinoilla bensiini maksaa hieman yli 0,90 euroa litralta, mutta sitä on saatavilla vähän. Mustassa pörssissä hinta nousee noin 7–9 euroon litralta.

Torralbasin mukaan yhteisyritykset voisivat teoriassa helpottaa tilannetta. Esimerkiksi aiemmalla valtion huoltoasemalla ä valtio tarjoaisi tilat ja työntekijät sekä yksityiset yritykset rahoittaisivat polttoaineen tuonnin.

Yksityiset yritykset eivät kuitenkaan voi korvata Venezuelan tai Meksikon öljytoimituksia, ja Yhdysvaltojen politiikkaan liittyvä epävarmuus jatkuu.