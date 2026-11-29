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Pohjois-Zimbabwessa Inyathin kylässä asuva Nomuhle Sibanda Mpofu kasvattaa karjaa ja viljelee aidatulla kahden hehtaarin palstallaan pinaattia, tomaatteja ja muita vihanneksia. Hänen toimeentulonsa riippuu vedestä, jonka hakemiseen kului aiemmin jopa viisi tuntia päivässä.

– Hain vettä kylän kaivosta ja läheisestä padon luota, jossa oli vettä vain osan vuodesta, Mpofu kertoo.

Kun patoallas kuivui kesällä, vettä oli haettava yli kilometrin päässä sijaitsevalta porakaivolta. Aluksi Mpofu kuljetti vettä kottikärryillä, mutta myöhemmin hän hankki aasin ja kärryt, joilla vettä sai kuljetettua kertakäynnillä huomattavasti enemmän.

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– Kuljetin porakaivolta kottikärryillä kolme 20 litran vesiastiaa kerrallaan. Aasin ja kärryjen avulla pystyin kuljettamaan kasvimaalleni 24 vesiastiaa yhdellä kertaa. Veden hakeminen oli silti niin raskasta, että pidin aina kaksi päivää taukoa ennen seuraavaa kertaa, Mpofu muistelee.

Ilmastonmuutoksen pahentama kuivuus merkitsee yhä pidempiä ja raskaampia vedenhakumatkoja miljoonille Afrikan maaseudulla asuville naisille. Kansainvälisen maataloustutkimusverkoston CGIAR:n uuden raportin mukaan se voi lisätä naisten vedenhakuun käyttämää aikaa jopa 30 prosenttia.

Raportti ennustaa ilmastonmuutoksen ja taloudellisten kriisien heikentävän naisten asemaa entisestään vuoteen 2050 mennessä, ellei niiden vaikutuksia pyritä torjumaan poliittisin päätöksin.

Veden niukkuus uhkaa myös naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia opiskella ja ansaita elantonsa.

– Vettä on tulevaisuudessa entistä vähemmän. Sen hakeminen on jo nyt naisten ja tyttöjen vastuulla ja vie valtavasti aikaa. Se haittaa tyttöjen koulunkäyntiä ja estää naisia esimerkiksi pitämästä kauppojaan auki, CGIAR:n tasa-arvoasiantuntija Els Lecoutere sanoo.

Hänen mukaansa puutteellinen vesihuolto ja perinteiset sukupuoliroolit pahentavat ongelmaa. Ellei vedenhaun vastuunjako muutu, naisten ja tyttöjen mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä kapenevat entisestään.

Oma kaivo muutti elämän

Kolme vuotta sitten Mpofu sai säästettyä tarpeeksi rahaa porauttaakseen kaivon kotitilalleen ja hankkiakseen 5 000 litran vesisäiliön.

Nyt hän pystyy kastelemaan viljelmänsä ja huolehtimaan vuohiensa, lampaidensa, sikojensa ja nautojensa vedensaannista omalla tilallaan.

– Ennen vedenhaku oli raskas tehtävä, joka minun piti sovittaa yhteen muiden kotitöiden kanssa. Nyt tuo vaikeus on takanapäin. Avaan vain hanan, ja vettä tulee.

Mpofu on myös oppinut käyttämään kasteluvettä säästeliäämmin. Huhtikuussa kuivien alueiden viljelykasvien tutkimuslaitos ICRISAT asensi hänen pellolleen maankosteuden mittausjärjestelmän, jonka avulla viljelijä näkee, milloin kasvit tarvitsevat vettä. Maahan asennetaan kolme anturia eri syvyyksiin, ja kädessä pidettävä lukulaite ilmaisee kosteuden värivaloilla: sininen tarkoittaa märkää, vihreä kosteaa ja punainen kuivaa maata.

– Ennen kastelin viljelykasvejani joka toinen päivä. Nyt kastelen neljän päivän välein kuumalla säällä, ja viiden päivän välein, kun on pilvistä. Näin säästän paljon vettä, Mpofu kertoo.

Veden säästäminen on entistä tärkeämpää, sillä alueella pelätään laajamittaista kuivuutta. Tyynenmeren pintavesiä lämmittävä El Niño -ilmiö voi pahentaa tilannetta ja häiritä vakavasti eteläisen Afrikan maataloustuotantoa vuosina 2026–2027.

Teknologia auttaa, mutta ei kaikkia

CGIAR:n raportin mukaan digitaalinen ilmastoneuvonta voi auttaa viljelijöitä varautumaan sään muutoksiin ja tekemään viljelyä koskevia päätöksiä. Kaikilla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia hyödyntää palveluja.

Raportissa viitatun tutkimuksen mukaan Keniassa naiset käyttävät digitaalisia ilmastopalveluja jopa 25 prosenttia epätodennäköisemmin kuin miehet. Sukupuolten välinen digitaalinen kuilu uhkaa siten jättää naiset uusien ratkaisujen hyötyjen ulkopuolelle.

CGIAR:n mukaan naiset on otettava mukaan teknologian kehittämiseen alusta alkaen. Tämä koskee myös tekoälyä, jonka merkitys maataloudessa ja ruoantuotannossa voi kasvaa huomattavasti.

Naisten asema ei silti parane pelkillä teknisillä ratkaisuilla. Tarvitaan myös muutoksia lainsäädäntöön ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin sekä parempaa infrastruktuuria ja sosiaaliturvaa.

Raportissa tarkastellaan myös maaseudun naisten siirtymistä maatalouden ulkopuolisiin ammatteihin. Se voisi tarjota uusia toimeentulomahdollisuuksia ja vähentää riippuvuutta säälle alttiista maataloudesta. Eriarvoisuus voi kuitenkin kasvaa, ellei naisilla ole samoja mahdollisuuksia koulutukseen, työhön ja taloudellisiin voimavaroihin kuin miehillä.

Mpofun elämää helpotti hyvin konkreettinen asia.

– Kuivuuden iskiessä naisten on haettava vettä pitkien matkojen päästä. Kannustan naisia investoimaan porakaivoihin. Ne tuovat veden lähemmäksi kotia ja vapauttavat naiset pitkiltä vedenhakumatkoilta, Mpofu sanoo.