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Toimittajataustaisen Pascal Engmanin ensimmäinen Vanessa Frank -dekkari Polttava maa ilmestyi suomeksi vuonna 2020. Ei kukaan on sarjan seitsemäs, ja ainakin tällä erää viimeinen osa. Sarjassa yhdistyvät tutkiva journalismi, viiltävä ajankohtaisuus, valtava imu ja hermoja raastava jännitys.

Engman on kirjoittanut Ruotsia raatelevasta jengirikollisuudesta sitä taustoittaen. Mistä se on tullut? Mikä on sen vetovoima? Mitkä sen vaikutukset katutasolla rikollisiin, uhreihin ja jengien hallitsemilla alueilla asuviin tavallisiin ihmisiin? Lisäksi hänen kirjoissaan on käsitelty muita nykyaikaisen rikollisuuden muotoja.

Kaikki tämä asiantuntemuksella ja näkemyksellä. Kirjoissa näkyy, että niiden pohjalla on selvityksiä ja raportteja, mutta myös eri toimijoiden haastatteluja. Niissä on mukana tunne ja inhimillinen ulottuvuus, joka tietokirjoista puuttuu.

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Vanessa Frank -sarja on parasta, mitä Ruotsista on tällä vuosikymmenellä tällä alalla suomennettu.

Uusin osa Ei kukaan alkaa teinipojan tekemällä murhalla. Hän kävelee kebabravintolaan, hakeutuu määrätietoisesti tietyn pöydän äärelle, jossa istuu kaksi miestä ja ampuu heistä toisen. Sitten poika kävelee piilopaikkaansa ja ilmoittaa murhan tilaajalle, että homma on hoidettu. Blue Hills -verkoston johtajiin kuulunut Mustafa Hajji on kuollut.

Kiinni jäämisen pelkoa ei pitäisi olla, sillä poika ei ole missään rekistereissä. Yhteiskunnan silmissä häntä ei ole olemassa. Hän on ei kukaan.

Dekkarin iso aihe on kansainvälinen ihmiskauppa, jonka arvoksi Engman kertoo ihan ensimmäiseksi 150 miljardia dollaria vuodessa. Moderni orjakauppa suuntautuu yhä enemmän Länsi-Afrikasta Kanariansaarten kautta Eurooppaan.

Sitä reittiä kulkee myös Venezuelasta lähtöisin oleva Miranda, jonka tavoitteena on päästä Ruotsiin. Siellä asuu hänen 14-vuotiaana synnyttämänsä poika Pablo, johon Miranda on menettänyt yhteyden. Pojan isä oli ruotsalainen turisti, joka käytti aikansa teiniprostituoituna työskennellyttä Mirandaa ja poistui sitten kotiinsa.

Mirandan kautta Pascal Engman esittelee ihmisten salakuljettamisen reitin, menetelmän ja moninaiset vaarat.

Kaikki kietoutuu kaikkeen. Miljardööri Jakob Gradelius ammutaan kuoliaaksi varakkaiden ihmisten seksibileissä. Rikoskomisario Vanessa Frank on saanut pöydälleen paikallaan polkevan Mustafa Hajjin murhan tutkinnan. Siitä on jo kymmenen kuukautta. Nyt hänet hälytetään kartanoon, jossa Gradelius on juuri ammuttu kuoliaaksi.

Kissansa kanssa kahdestaan asuva juoppo Jassim ryhdistäytyy, kun hän saa kuulla poikansa Kenanin kadonneen. Yhteyttä ei ole pidetty kuuteen vuoteen, mutta nyt Jassim päättää tehdä jotain. Hän pelkää lääkäriksi opiskelevan Kenanin joutuneen Blåkullaa hallitsevan Blue Hills -jengin uhriksi, ja soluttautuu sen alatason pikkutekijäksi kerätäkseen tietoa poliisille.

Ei kukaan -dekkarissa Engman kirjoittaa ihmiskaupasta, laittomista elinsiirroista, rikollisjengien kieroutuneesta moraalista, näkymättömistä ihmisistä, jotka siivoavat rikkaiden roskat, ja rikkaista, joita ei kiinnosta. On vaikea valita, mikä tämän rikkaan rikosromaanin monista teemoista olisi hätkähdyttävin, koska sitä on kaikki.

Ilmiön läpeensä tuntevista uuden sukupolven jenginuorista Engman toteaa, ettei heitä kiinnosta muu kuin raha.

”Krypatuilla chattikanavilla palkkamurhakeikkoihin suostuvat teinipojat menivät ravintoloihin ja teloittivat toisia teinejä ja kävivät sitten Stureplanin kaupoissa ostamalla palkkiorahoilla merkkivaatteita. Pintakiilto oli kaikki kaikessa. Nuorten maailma oli täynnä sosiaalisen median yksinkertaisia viestejä, joissa ei ollut sijaa nyansseille.”

Pascal Engman osaa vangita yksien kansien sisään kokonaisen keskiluokalle tuntemattoman armottoman maailman vivahteineen ja inhimillisine puolineen. Ei kukaan on hänen aiempien kirjojensa tapaan niin kiihkeän jännittävä, että sitä lukiessa ei edes huomaa, miten hyvin se täyttää myös tietokirjan mitat.

Huono puoli on, että Engman ei ole tämän jälkeen kirjoittanut sarjaan lisäosia. Hyvä taas se, että hän jatkaa samojen teemojen parissa kolmiosaisessa Klaani-sarjassa, joka on jo ilmestynyt Ruotsissa. Suomeksi sen ensimmäinen osa saadaan runsaan kuukauden kuluttua tammikuun alussa.

Pascal Engman: Ei kukaan (Ingen). Suomentanut Pekka Marjamäki. 628 sivua, WSOY 2026.