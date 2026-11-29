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Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ei pääse viime vaalien alla antamastaan lupauksesta. Ylen puheenjohtajatentissä hän sanoi kokoomuksen puolesta, että yrityksiin syntyy 100 000 työpaikkaa, jos puolue pääsee valtaan.

Uusimmat työllisyysluvut julkaistiin tiistaina. Kuntien työllisyyspalveluissa oli lokakuun lopussa 326 500 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys lisääntyi lokakuussa, vaikka Orpon hallitus on koko syksyn väittänyt, että käänne parempaan on jo tapahtunut.

Pitkäaikaistyöttömiä on 142 000. Ollaan enää tuhannen pitkäaikaistyöttömän päässä ennätyksestä, joka koettiin 1990-luvun lamassa.

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Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi uuden työmarkkinaennusteen lokakuussa. Se ennakoi työllisyyden paranemista ensi ja seuraavana vuonna. Orpo ja muut kokoomuslaiset hehkuttivat työmarkkinoiden pahimman vaiheen olevan ohi ja työllisyyden lähteneen kasvuun.

Niin väitti myös työministeri Matias Marttinen (kok.) Ylen A-studiossa pari viikkoa sitten.

– Kyllä minun viestini on se, että työttömyyden pahin huippu on jo takanapäin, ministeri sanoi.

Sitten tuli uusi tilasto, jossa työllisiä oli 51 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömiä 8 000 enemmän.

– Työllisten määrä nousee koko ajan eli koko ajan uusia ihmisiä pääsee töihin, ministeri toiveajatteli.

Huhtikuussa 2023, kun viime eduskuntavaalit pidettiin, ja kokoomus pääsi niiden seurauksena valtaan, työttömiä oli saman tilaston mukaan 246 100.

Pitkin vaalikautta on kysytty, miten tässä näin kävi. Piti tulla 100 000 uutta työllistä, tulikin 80 000 työtöntä. Vaalikautta on vielä viitisen kuukautta jäljellä. Mihin hallitus ehtiikään ennen kuin se kausi loppuu?

Työttömyys nousi jo viime syksynä suurimmilleen 1990-luvun laman jälkeen. Talouskasvu alkaa pian näkyä työllisyydessä, ministerit ovat lupailleet ja lupailevat edelleen.

Ei näy, eikä kuulu.

Mielikuvitustyöpaikkoja jo enemmän kuin tarpeeksi

Paitsi mielikuvitustilastoissa. Valtiovarainministeriön virkamiehet kertoivat torstaina, että hallituksen työllisyystavoite on saavutettu, ja jopa ylitetty.

Hallitusohjelmassa puhutaan eri työllisyystavoitteesta kuin mitä Orpo lupasi 3,5 vuotta sitten.

Orpo lupasi siis 100 000 uutta oikeaa työpaikkaa yrityksiin. Hallitusohjelma taas 100 000 uutta työllistä työllisyys- ja kasvutoimilla. Ne eivät ole välttämättä oikeita työpaikkoja, joista saa palkkaa, jolla maksetaan vuokrat, vastikkeet, sähkölaskut, ostetaan ruokaa, vaatteita ja muuta, mitä ihminen tarvitsee.

VM:n virkamiesten uusimman laskelman mukaan hallitus on saavuttanut peräti 110 000 työpaikkaa eli ylittänyt tavoitteensa reilusti etuajassa. Mutta ne ovat ”päätösperäisiä työpaikkoja”. Ne voivat realisoitua oikeiksi työpaikoiksi joskus tulevaisuudessa, jos teoriat, joihin ministeriö nojaa, pitävät paikkansa.

”Toteutunut työllisyyskehitys on kuitenkin ollut viime vuosina valitettavan heikkoa, ja työllisten määrä on hallituskauden aikana laskenut”, ministeriön virkamiehet myöntävät.

Lähes neljännesmiljoona työtöntä elää 800 eurolla

Tekoälyn vaikutus lienee vielä vähäinen, mutta työttömyyttä lisäävät julkisen sektorin leikkaukset ja kuluttajien epävarmuus tulevaisuudestaan. Syksyllä julkistetut kyselyt kertovat, että uusia hankintoja ei tehdä, vaikka niille olisi tarve ja työllisillä varaakin.

Työttömillä kaikki menee elämiseen eikä riitäkään. Työssä olevat varautuvat työpaikan menettämiseen ja yleensä huonompiin aikoihin.

Usko tulevaisuuteen on mennyt.

Työttömyyden sisällä käänne on ollut hirmuinen. Keskimäärin 1 600 euron suuruinen ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha korvaa edes jotenkin menetettyjä palkkatuloja. Sen saajien määrä on kuitenkin romahtanut.

Vuoden 2024 alussa, jolloin Orpon hallituksen ensimmäinen budjetti tuli voimaan, ansiosidonnaista sai 134 308 työtöntä. Tämän vuoden lokakuussa heitä oli enää 84 000.

Kelan tilaston mukaan työttömyyden aikaista perusturvaa eli nykyistä yleistukea saavia oli lokakuussa 238 000. Täysi yleistuki on 800 euroa kuukaudessa.

Valtava joukko työttömiä on Orpon hallituksen aikana pudonnut ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta 800 euron korvaukselle, joka on puolet keskimääräisestä ansioturvasta.

Työttömistä on tehty uusi köyhälistö.

On nimenomaan tehty. On tietenkin totta, että työttömyyden kasvu ei ole yksin hallituksen syy, mutta työttömäksi jääneiden talouden romahtaminen on. Työttömyysturvaa ei koroteta koko vaalikaudella, mutta sen ehtoja on kiristetty monella lailla niin, että ansiosidonnaiselle on vaikeampi päästä ja siltä putoaa nopeammin pois.

Nuoret eivät pääse edes unelmoimaan

Luottamus tulevaan on mennyt, mutta nuoret eivät pääse edes unelmoimaan siitä. Suomesta on tullut työttömyyden eurooppalainen suurvalta, mutta nuorisotyöttömyydessä olemme globaali jätti. Läntisten teollisuusmaiden OECD:n piirissä Suomen nuorisotyöttömyys nousi syksyllä korkeimmaksi.

Lokakuussa eniten nousi alle 25-vuotiaiden työttömyysaste. Työvoimaan kuuluvista nuorista se oli 25 prosenttia. Vuoden 2023 huhtikuussa 15–25 -vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 15,6 prosenttia. Orpon hallituksen aikana se on hilautunut lähes kymmenen prosenttiyksikköä ylöspäin.

Säästetty on nyt. Tuloksena on menetetty sukupolvi ja sen aiheuttamat menot myöhemmin.

Säkeet viikolle 48

Kuka tarvitsee työttömyyttä?

Minä en, eikä Nieminen.

Tätä kysyi eräs laulu – entinen.

Taas ilman työtä on moni syyttä.

”Työttömänä neuvon minä ministerit teitä”,

lauloi sitten vääräleuka Tepon Jaska.

Tiennyt ei Jaska, kuinka hallitus voikaan olla paska.

”Että elekeepä tehä mittään niin ei tuu virkavirheitä.”

Vaan virkamiehet lukee rätingit sillä lailla,

kun ne tilastoja perin pohjin tavaa:

On asenteessas paljon korjaamisen varaa,

Sinä luulet vaan, että työtä olet vailla.