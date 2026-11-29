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Eräänä elokuisena aamuna heratilainen Faiza lähti kotoaan ompelukurssille hiukset ja kasvot huivilla peitettyinä. Matkalla hän tapasi kaksi naapuruston tyttöä, ja he jatkoivat matkaa yhdessä. Yhtäkkiä Talibanin moraalipoliisin auto pysähtyi heidän kohdalleen. Poliisit huusivat ja vaativat tietää, minne tytöt olivat menossa. Tytöt pelästyivät eivätkä uskaltaneet vastata. Yksi poliiseista lähestyi Faizaa ja löi häntä kasvoihin.

– Kysyin mitä he meistä haluavat ja miksi he ovat tehneet elämämme niin surkeaksi, Faiza muistelee.

Poliisit syyttivät tyttöjä siitä, että he olivat lähteneet ulos ilman burkaa. He hakkasivat tytöt ja pakottivat heidät autoonsa. Osa poliiseista oli naisia. Myös he löivät ja sättivät apua anelevia tyttöjä.

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Tytöt vietiin moraalipoliisin toimistoon, jossa heidän puhelimensa takavarikoitiin. Seuraavana päivänä heidät siirrettiin naisvankilaan.

Suuressa sellissä oli yli 20 naista. Osa oli ollut vangittuna useita päiviä. Joka ilta joku naisista sai kuulla pääsevänsä vapaaksi, koska hänen puolestaan oli maksettu takuusumma. Muut odottivat omaisten tulevan vapauttamaan heidät.

Olot olivat kurjat. Ruoka oli huonoa, nukkumapaikat kehnot eikä kunnollista käymälää ollut. Naiset itkivät ja pelkäsivät, sillä heidän äitinsä eivät tienneet, mitä heille oli tapahtunut.

Vankeuden lisäksi heitä ahdisti pelko tulevaisuudesta. Heratin konservatiivisessa yhteisössä pidätys saattoi merkitä maineen menetystä ja yhteisön ulkopuolelle joutumista.

– Moni pelkäsi maineensa menettämistä jopa enemmän kuin Talibanin ruoskintaa. Miten selviäisimme vankilan jälkeen? Tulisiko kukaan edes tervehtimään meitä?

Naiset eivät tienneet, kuinka kauan heitä pidettäisiin vangittuina tai hyväksyisivätkö heidän perheensä heitä enää takaisin.

Toisen vankilayön jälkeen Faizan kaksi ystävää vapautettiin. Heidän isänsä olivat maksaneet takuut ja luvanneet, etteivät päästäisi tyttäriään enää ulos.

Faiza jäi vankilaan.

– Rukoilin, että minäkin pääsisin kotiin, mutta siitä ei ollut apua.

Eräs toinen vanki tuli lohduttamaan ja halaamaan Faizaa. Nainen kertoi olleensa vangittuna viisi yötä. Hänet oli pidätetty matkalla ruokaostoksille, eikä hänen miehellään ollut varaa maksaa takuita. Miehen etsiessä töitä Heratin kaduilta, pariskunnan lapset olivat yksin kotona.

Seuraavana iltapäivänä vartijat erottivat Faizan muista naisista. Hän vastusteli ja kysyi, minne häntä vietiin, mutta vartijat tarttuivat hänen hiuksiinsa ja raahasivat hänet pois.

Faizalle kerrottiin, että joku oli maksanut hänen vapautuksestaan ja perhe tulisi hakemaan hänet. Hän ei uskonut sitä. Hänen isänsä oli varoittanut perheen naisia lähtemästä kotoa ja sanonut, ettei pidätetyllä olisi enää asiaa takaisin kotiin.

Sitten Faiza näki sisarensa miehen. Vankilan ulkopuolella hänelle selvisi, että hänen sisarensa oli maksanut vapauttamisesta 21 000 afgaania eli noin 300 euroa. Faizan setä ja tädin aviomies olivat toimineet takaajina.

Faiza vietti seuraavan yön sisarensa luona. Hän itki, kyseli äitinsä perään ja halusi kotiin. Lopulta sisar kertoi, että Faizan isä ja veli olivat kieltäneet häntä palaamasta. He eivät olleet edes yrittäneet etsiä häntä.

– Sinä hetkenä tunsin menettäneeni kaiken ja halusin tappaa itseni. Miksei minua tapettu heti? Miksi he panivat minut vankilaan? Nyt koko elämäni on vankila.

Lopulta Faiza pääsi palaamaan kotiin setänsä ja lankonsa ponnistelujen ansiosta. Hänen elämänsä ei kuitenkaan palannut ennalleen.

– Perheeni miehet eivät enää puhu minulle, enkä saa poistua kotoa.

Opettaja todisti tyttöjen pidätyksiä

Faiza ei ole ainoa Heratissa moraalipoliisin toiminnasta kärsinyt nuori nainen. Eräs nuori yksityiskoulun naisopettaja oli elokuussa kävelemässä äitinsä kanssa, kun he kuulivat kadulta huutoa.

– Näin tyttöjoukon juoksevan kadulla apua huutaen.

Tyttöjä seurasi moraalipoliisin auto. Naispoliisit raahasivat heidät väkisin autoon, jossa miesvartija esti heitä pakenemasta.

Näky järkytti opettajaa niin, ettei hän pystynyt lopettamaan itkemistä. Hänen äitinsä kehotti heitä poistumaan paikalta, mutta opettaja ihmetteli, miksi heidän pitäisi paeta, kun heillä molemmilla oli hijabit.

– Äitini vastasi, ettei kyse ollut hijabeista. Kaikki tytöt olivat peittäneet itsensä islamin määräysten mukaan.

Moraalipoliisit ottivat kiinni neljä teini-ikäistä tyttöä. Opettaja ja hänen äitinsä poistuivat paikalta, mutta tapahtuma jäi vaivaamaan heitä.

– En saa nukuttua, kukaan ei saa nukuttua. Äitini saattaa minut nyt joka päivä kouluun. Ihmiset pelkäävät jopa kaupassa käyntiä. Elämästä on tullut vaikeaa pelon takia.

Pelko ulottuu koteihin

Heratilaisen Shir Ahmadin mukaan naisten ja tyttöjen pidätykset ovat lisänneet pelkoa koko yhteisössä. Erityisen huolestuttavana hän pitää sitä, että naisia vangitaan, vaikka he käyttäisivät peittävää hijabia.

Shir Ahmad on käynyt paikallisten vaikuttajien kanssa useita kertoja Heratin kuvernöörin luona ottamassa pidätykset puheeksi. Keskustelut eivät kuitenkaan ole johtaneet muutoksiin.

– Hän sanoo vain, että määräyksiä on noudatettava.

Uusia pukeutumismääräyksiä välitetään nyt moskeijoissa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa. Niiden mukaan naisten on käytettävä burkaa aina kodin ulkopuolella. Shir Ahmadin mielestä hijabin pitäisi riittää.

Hänen mukaansa myös määräyksiä vastustaneet miehet ovat joutuneet väkivallan kohteiksi.

– Monet miehet ovat vastustaneet näitä määräyksiä. Vastustajia on hakattu, loukattu ja jopa vangittu. Elämästä on tullut ihmisille todella vaikeaa.

Naisten pidätykset jatkuvat Heratissa

Naisten pidätykset lisääntyivät tuntuvasti sen jälkeen, kun Khalid Hanafista tuli Taliban-hallinnon hyveiden edistämisen ja paheiden estämisen ministeri heinäkuussa 2026.

Hanafi on puolustanut Talibanin toimintaa ja kiistänyt, että Heratin naisia painostettaisiin väkivaltaisesti. Hänen mukaansa naisten oikeuksia kunnioitetaan.

Pidätyksistä julkaistut tiedot kertovat kuitenkin muuta. Sanomalehti Afghanistan Internationalin mukaan yli 20 naista pidätettiin tai vangittiin eri puolilla Heratia 3. syyskuuta.

YK:n Afganistanin-avustusoperaatio UNAMA puolestaan ilmoitti 8. lokakuuta 2026 kirjanneensa heinä–syyskuussa ainakin 52 naisen ja yhden tytön pidätyksen Heratissa ja Kabulissa.

YK:n mukaan pidätysten syinä olivat Talibanin määrittelemät pukeutumis- ja käyttäytymissääntöjen rikkomukset, kuten kirjavien huivien käyttö, meikkaaminen, hiusten näkyminen tai liikkuminen ilman miespuolista saattajaa.

Vapautuminen ei kuitenkaan välttämättä merkitse paluuta entiseen elämään. Faizan kokemus osoittaa, että pidätyksen seuraukset voivat jatkua pitkään vankilasta pääsyn jälkeen.

Haastateltavien nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä, samoin haastateltavien oikeat nimet.