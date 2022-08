Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on huolissaan kokoomuksen verolinjasta. Andersson toteaa kokoomuksen haluavan alentaa hyvätuloisten verotusta velkarahalla ja viittaa kokoomuksen kansanedustajaan Elina Valtoseen, joka vahvisti asian Ylen A-studiossa maanantaina.

– Gallupjohdossa on siis puolue, jonka talouspoliittinen ohjelma ensi vaalikaudella on leikata sosiaaliturvasta samalla, kun he alentavat hyvätuloisten verotusta velkarahalla. Se on kilpailua kohti pohjaa heikommassa asemassa olevien kustannuksella, Andersson arvioi facebookissa tiistaina.

– Vaikka tilanne Suomessa ja maailmassa vaatisi asiantuntijoidenkin mukaan aivan toisenlaisia ratkaisuja, pitää kokoomus jääräpäisesti kiinni unelmastaan alentaa kaikkein hyvätuloisimpien verotusta.

Kumpi tärkeämpää?

Anderssonin mielestä nyt jokaisen on syytä kysyä itseltään, kumpi on tällä hetkellä tärkeämpää ja reilumpaa, hyvätuloisten veroalennukset vai pienituloisimpien tukeminen.

– Tuloveroalennuksista hyötyvät euromääräisesti eniten kaikkein rikkaimmat suomalaiset, hän huomauttaa.

– Pienituloisimmat taas eivät maksa valtion tuloveroa, eli heidän saama hyöty on olematon tai hyvin pieni. Samaan aikaan on päivänselvää, että sähkön ja ruuan hinnan noususta kärsivät eniten juuri he, joiden tulot ovat pienet. Sillä on väliä, kenelle tukea tässä tilanteessa kohdennetaan.

Rahaa tarvitaan hoitajien palkkaamiseen

Andersson pitää erikoisena sitä, että verokevennyspuhe hallitsee julkista keskustelua, vaikka käsillä on sosiaali- ja terveydenhuollon kriisi.

– Hoitajien palkkaratkaisu on edelleen auki ja puutteet palkkauksessa sekä laajemmin työehdoissa näkyvät nyt niin vanhustenhuollossa, lastensuojelussa kuin terveydenhuollossa, jossa työntekijät päivittäin varoittavat potilasturvallisuuden vaarantumisesta, hän muistuttaa.

– Meidän on varauduttava ohjaamaan lisää resursseja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn varmistamiseen ja hoitajien palkkoihin sen sijaan, että nakerramme julkisten palveluiden rahoituspohjaa lyhytkatseisilla tuloveroalennuksilla.