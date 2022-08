Reki Jimu oli kolmikymppinen vuonna 2001, kun hänen vaimonsa kuoli vain 27 vuoden ikäisenä.

Jimu kertoo myös kahden poikansa menehtyneen ennenaikaisesti. Molemmat olivat alipainoisia ja hauraita toisin kuin perheen tytär, joka syntyi 29 vuotta sitten ja on nyt kolmen lapsen äiti.

Kaksi vuotta sen jälkeen kuin Jimun vaimo Tendai Goba oli kuollut sairastettuaan hivuttavaa tautia, Reki Jimulle tehtiin hiv-testi, joka osoittautui positiiviseksi.

– Vaimoni kuoli AIDSiin, vaikkei siitä silloin ollut todisteita. Hän sairasti Kaposin sarkoomaa eli syöpää, joka liittyy AIDSiin, Jimu kertoo.

Tytär säästyi taudilta



Diagnoosi ei vienyt Jimun elämänhalua, joskin sukulaiset, ystävät ja työtoverit tekivät parhaansa lannistaakseen hänet.

– Kun aloin laihtua, ihmiset sanoivat, että veljeni oli noitunut minut ja että hänellä oli peikkoja, jotka imivät vertani.

Hän kertoo, että panettelijoiden juorut olivat alkaneet levitä jo silloin, kun vaimo ja pojat vielä elivät.

– Kun vaimo sairasti ja pojat olivat vielä hengissä, joidenkin puheet olivat tylyjä. Ihmiset sanoivat, että pojat olivat laihoja, koska heillä oli AIDS. Kuulimme juorut, mutta emme sanoneet mitään. Mutta toki pojat kuolivat ennenaikaisesti, koska he olivat alipainoisia, mutta ennen kuin tiesimme, että heillä oli hi-virustartunta.

Lääkkeet pitävät kunnossa



Kun Jimu sai tietää olevansa hiv-positiivinen, hän aloitti välittömästi antiretroviraalihoidot (arv) ja on jatkanut niitä keskeytymättä jo lähes kaksikymmentä vuotta. Hoitojen ansiosta Jimu näyttää terveeltä.

– Näytän hyvältä. Kukaan ei voi nähdä, että olen hiv-positiivinen. Kukaan ei voi huomata sitäkään, että käytän arv-lääkkeitä, jollen itse sitä kerro, Jimu kehaisee.

Vuonna 2007 Jimusta tuli Christian Fellowship Network Trust -tukiryhmän perustaja, johtaja ja pastori. Ryhmästä on tullut keskeinen tuki alueen hiv-positiivisille ja AIDS:iin sairastuneille.

Tukiryhmän ansiota on Jimun mielestä myös hänen toinen avioliittonsa, jonka hän solmi vuosi sen jälkeen, kun oli saanut positiivisen tuloksen hi-virustestistä.

Hänen toinen vaimonsa Francisca Thomson on saman ikäinen kuin Jimu. Myös hän on hiv-positiivinen.

Syrjintää ja huonoja neuvoja



Jimu kertoo olleensa avoin hiv-positiivisuudestaan jo silloin, kun hi-virus vielä stigmatisoi kantajansa ja esiintyneensä kansallisessa tv-tietoiskussa.

Nykyään Jimu on tunnettu hiv:n ja AIDSin vastaisesta työstään kaikkialla Zimbabwessa, jossa 1,4 miljoonaa ihmistä on joko saanut tartunnan tai sairastunut. Hän kiittää Chitungwizan yleissairaalaa, joka on tehnyt hänestä kuuluisan vertaiskouluttajan.

– Olen nyt hyvin aktiivinen rutiininomaisten neuvontapalvelujen tarjoajana ja hengellinen ohjaaja monelle, joka on juuri saanut tiedon tartunnastaan. He näkevät myös positiivisen mielentilani. Moni sopeutuu nopeasti hiv-positiivisuuteensa ja jatkaa elämäänsä, Jimu kertoo.

Jimullekaan ei ole ollut helppoa päästä tilanteeseen, jossa hän nyt on. Vuosien varrella hän kertoo kohdanneensa leimaamista, ja vuokranantajat ovat häätäneet hänet kuultuaan hänen tilastaan.

– Monesta talosta, jossa olen asunut vuokralaisena, minut on irtisanottu. Ihmiset ovat pelänneet asua kanssani, koska ovat ajatelleet minun joku päivä heittävän henkeni heidän kotonaan tai tartuttavan heihin hi-viruksen. Olen kuullut ihmisten juoruilevan sairaudestani. Jotkut ovat sanoneet minun muuttuvan luurangoksi, yhdet kehottaneet menemään parantajalle ja toiset palaamaan kotikylääni kuolemaan.

Lääkitys ennen kaikkea



Vuosien mittaan asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan ja Jimu kertoo sukulaisten lämpimästä suhtautumisesta. Menneisyydessä häntä irvailivat ja syrjivät sekä ystävät että sukulaiset.

– Inhoon ja syrjintään on törmännyt kirkossa, työpaikalla ja muualla. Kun osallistuimme edesmenneen vaimoni kanssa tapahtumiin, meidät sijoitettiin takariviin niin kuin ihmiset olisivat hävenneet meitä etupenkissä, hävenneet sitä, miltä näytimme, sillä sairauden merkit olivat näkyvissä, Jimu muistelee.

Nyt asiat ovat toisin. Moni hiv-positiivinen on huomannut, että elämä taudin kanssa on helpottunut. Heille Jimulla on sanoma.

– Kehotan heitä ottamaan lääkkeensä määrättyinä aikoina ilman keskeytyksiä, vaikka tuntisivatkin olonsa terveeksi ja hyväkuntoiseksi.

Avioitumista suunnittelevillekin hänellä on sanansa sanottavana.

– Kehotan pariskuntia käymään hiv-testissä ennen kuin harjoittavat seksiä. Jos toinen osoittautuu positiiviseksi, he voivat saada asiantuntijoilta opastusta siihen, miten elää terveenä ja toista osapuolta tartuttamatta.

Englanninkielinen versio