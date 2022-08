Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on huolissaan kotimaisen maanviljelyn tilanteesta.

– Maataloudessa on kynnetty syvällä jo pitkään tuotantopanosten kallistumisen ja heikoksi jääneiden satojen vuoksi. Monen maatalousyrityksen kannattavuus on erittäin heikolla tolalla, Myllykoski sanoo.

– Tilanne uhkaa paitsi yrittäjien toimeentuloa, niin myös kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuutta ja sitä kautta yhteiskuntamme huoltovarmuutta. Vakavaan tilanteeseen on puututtava.

ILMOITUS ILMOITUS

Varmuusvarastot turvaamaan viljanviljelyä

Myllykosken huoli yltää samalla valtion varmuusvarastoihin. Ne ovat työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ylläpitämiä varastoja, joissa säilytetään yhteiskunnan toiminnan turvaamisen kannalta kriittisiä hyödykkeitä ja raaka-aineita, kuten elintarvikkeita. Varmuusvarastoissa säilytetään viljaa kuuden kuukauden tarvetta vastaava määrä.

Myllykoski arvioi, että varmuusvarastojen avulla voidaan osaltaan tukea kotimaista elintarviketuotantoa ja erityisesti viljanviljelyä.

– Varmuusvarastojen raaka-aineiden kotimaisuusaste on elintarvikehuollon osalta noin 80 prosenttia. Jotta kotimaista viljaa saadaan jatkossakin huoltovarmuuden tueksi, on viljanviljelyn oltava mahdollista maataloustuottajille. On tärkeää, että valtio turvaa tarvittaessa markkinoiden toimintaedellytyksiä. Nyt on sen aika, Myllykoski sanoo.

Kirjallinen kysymys

Huoltovarmuuden tavoitteet määritellään valtioneuvoston päätöksessä, jossa mahdollistetaan kotimaisen elintarviketuotannon turvaaminen markkinoiden toimintaedellytyksiä varmistamalla. Vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa maa- ja metsätalousministeriö voi yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ohjata tarkoituksenmukaiseksi nähdyllä tavalla esimerkiksi elintarvikkeiden tuotantoa.

Myllykoski jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen valtion varmuusvarastoissa olevan viljan kotimaisuusasteesta sekä huoltovarmuuden näkökulmasta tehtäviä toimenpiteistä, joilla