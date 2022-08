Maailmanluokan rikoskirjallisuutta. Sitä oli Joona Keskitalon vuosi sitten ilmestynyt esikoinen Tottelemattomat . Neljän jo koululaisina tutustuneen nuoren miehen ajautuminen helpon rahan houkuttelemina yhä kovempien rikosten tielle oli kerronnallisesti vimmainen ja juonenkuljetukseltaan monien käänteiden ilotulitus. Keskitalo hyödynsi nerokkaasti tynnyrijutun ja Jari Aarnion tapausta luodessaan oman maailmansa ja uudistaessaan suomalaista rikoskirjallisuutta suuntaan, joka kestää vertailun mihin tahansa maailmanmenestykseen.

Juuri ilmestynyt Kunniattomat jatkaa tarinaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Mennään ajassa vuosia taaksepäin. Bitcoinin arvo on romahtanut, ja Jonaksen ja Peten ammattirikollisille täysin tietoturvattuja puhelimia tarjonnut bisnes karilla. Kaksikko elää Espanjassa kurjissa oloissa lakia paossa. Petellä on myös perhe, edellisestä romaanista tuttu Lara avovaimona ja pieni tytär Leona.

Pohjalta kuitenkin noustaan, kun virtuaalivaluutan arvo lähtee jälleen nousuun ja Jonas ja Pete luovat suhteet kokaiinia Paraguaysta Espanjaan salakuljettavaan galicialaisryhmään jota johtaa arvaamaton Alvaro. Pedantti Jonas tähtää kuitenkin aina vain korkeammalle. Alkaa upeasti sommiteltu petosten ja harhautusten kierre. Makean elämän ja helpon rahan tavoittelu edellyttää monimutkaisia järjestelyjä ja kaiken lojaalisuuden heittämistä nurkkaan lähipiirinkin osalta.

ILMOITUS ILMOITUS

Keskitalon kehittämä tarina on suuren luokan rikoskirjallisuutta. Suorastaan hengästyttävät juonenkäänteet ovat kaikessa kekseliäisyydessään ja monimutkaisuudessaan nopeita ja älykkäitä. Nyt ei jaaritella. Keskitalo heittää henkilöitään ja lukijan koko ajan uusiin ja vaikeasti ennakoitaviin tilanteisiin.

Rikollisen elämän valtapelin kuvauksessa Keskitalo yltää lajin kaikkien aikojen huippujen tasolle ja jopa ylittää ne. Tarinan imu on hirmuinen, kieli luistaa, dialogi svengaa ja henkilökuvaus on oivaltavaa. Jonas, Pete, Lara sekä tarinaan myöhemmin tulevat Derry ja edellisestä romaanista tuttu Max ovat aitoja persoonia heikkouksineen, joskin myös vähine hyveineen.

Tarinassa seurataan vähemmän tunnettua Paraguaysta Espanjan kautta Eurooppaan suuntautuvaa huumeiden salakuljetusta. Juonenkäänteet vievät yhden keskushenkilön Paraguayssa sijaitsevaan Tacumbún vankilaan, jossa vankien pohjakerros elää jätteitä tonkien ja yläluokka viettää luksuselämää.

Kunniattomat on trilogian keskimmäinen osa. Lyhyissä väliluvuissa yksi teossarjan keskushenkilöistä kertoo tarinaansa toimittajalle vuonna 2021. Niissä Joona Keskitalo pohjustaa ensi vuonna ilmestyvää trilogian päätöstä. Haastattelun antaminen liittyy johonkin suunnitelmaan ja ehkä kostoon, jolle Kunniattomien viimeisten käänteiden jälkeen on ihan hyvät perustelut.

Entä miten käy keskushahmoista toiselle, joka on noussut alamaailman kuninkaaksi? Se selviää vasta vuoden kuluttua, mutta jo nyt on varmaa, että Joona Keskitalon Tottelemattomat-sarja on klassikko jo syntyessään ja Keskitalo itse yksi kaikkien aikojen tulokkaista suomalaisessa rikoskirjallisuudessa. On uskomatonta, millä varmuudella kolmikymppinen tähän asti duunariammatteja tehnyt Keskitalo tarinaansa kehittää ja kertoo.

Joona Keskitalo: Kunniattomat. 442 sivua, Bazar.