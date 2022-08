Vasemmistoliiton kananedustaja Veronika Honkasalo pitää huonona sitä, että valtiovarainministeriö on hylännyt ulkoministeriön ehdotuksen 30 miljoonan euron määrärahasta Ukrainalle ensivuodelle 2023. Honkasalo viittaa Helsingin Sanomien parin viikon takaiseen uutiseen.

Ulkoministeriö ehdotti Ukrainalle tätä kehitysyhteistyömäärärahaa osana ministeriön esitystä ensi vuoden määrärahoiksi. Honkasalo ihmettelee syytä ehdotuksen hylkäämiseen ja vaatii, että rahat Ukrainan tukemiseksi on löydettävä ensiviikon hallituksen välisissä kehysriihineuvotteluissa.

– Tänään vietetään Ukrainan itsenäisyyspäivää, ja on tärkeää muistaa, että apua tarvitaan Ukrainassa edelleen todella kipeästi ja monessa muodossa. Näin avun tarpeen omin silmin Ukrainassa käydessäni siellä keväällä. Hätä on jatkuvaa, niin lääkintäavun ja -tarvikkeiden, perushyödykkeiden kuin jälleenrakentamisen osalta, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Järjestöt tekevät elintärkeää työtä Ukrainassa”.

Järjestöt tärkeitä

Ulkoministeriön määrärahat jaettaisiin pääasiassa kansainvälisten järjestöjen kautta ja osa siitä voisi olla myös kahdenvälistä tukea.

– Järjestöt tekevät elintärkeää työtä Ukrainassa ja meidän on kaikin tavoin pyrittävä auttamaan niiden työtä sodan keskellä. Tuntuu käsittämättömältä, että VM on hylännyt UM:n ehdotuksen Ukrainan tukemisesta, vaikka näemme mediasta päivittäin sodan tuhoja. Suomen on jatkettava Ukrainan tukemista ja auttamista, Honkasalo painottaa.

Suomalaisten tuki

Vuonna 2022 Suomi on myöntänyt tukea Ukrainalle kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, materiaalituen ja puolustustarviketuen kautta lähes 190 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi on varannut yli 700 miljoonaa euroa Ukrainasta pakenevien vastaanottamiseen Suomessa.

– Avun tarve Ukrainassa ei ole vähentynyt, päinvastoin. Odotan, että hallitus tekee ensiviikon budjettiriihessä vastuullisia päätöksiä ja vahvistaa UM:n esittämät kehitysyhteistyömäärärahat Ukrainalle myös ensivuonna. Ukrainalaisilla on suomalaisten varaukseton tuki, sen tulisi näkyä hallituksen rahoituspäätöksissä, Honkasalo sanoo.