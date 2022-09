Kun koronapandemia johti taloussulkuihin ympäri maapallon, moni ennusti erityisesti nuorison kärsivän. Elokuussa julkaistu YK:n työjärjestö ILOn raportti nuorison työllisyyden globaaleista trendeistä 2022 kertoo ennustajien olleen oikeassa.

Pandemia haittasi nuorison työllistymistä enemmän kuin minkään muun ikäryhmän. Matalan tulotason maissa haitta oli huomattavasti raskaampi kuin rikkaissa maissa. Varsinkin Afrikassa pandemia pahensi tilannetta, joka oli jo valmiiksi vaarallisen kehno.

Afrikassa on maailman nuorin väestö. Seitsemänkymmentä prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaista on alle 30-vuotiaita. Työmarkkinoille tulee joka vuosi 10–12 miljoonaa uutta nuorta, joille on tarjolla vain 3 miljoonaa työpaikkaa. Vuonna 2020 joka viides afrikkalainen nuori ei ollut työssä, koulussa tai työharjoittelussa.

Koko yhteiskunnan ongelma

Afrikan nuoret kärsivät sekä työttömyydestä että alityöllisyydestä. Kummallakin on pitkäkestoisia haittavaikutuksia.

Etelä-Afrikassa nuorten työttömyysprosentti on pahin: 63,9 prosenttia. Muualla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nuoret ovat todennäköisimmin alityöllistettyjä eli epävarmoissa ja huonosti palkatuissa epävirallisen talouden töissä.

Nuorten rajallisista taloudellisista mahdollisuuksista saattaa seurata vakavia ongelmia yhteiskunnalle. Se voi johtaa alkoholin ja huumeiden väärinkäytön sekä rikollisuuden kasvuun. Työttömien nuorten massat ovat myös sytyke poliittiselle sekasorrolle, ilmeisimpänä esimerkkinä arabikevät 2011.

Työjärjestön suositukset



ILO esittää raportissaan hallituksille useita suosituksia, joilla nuorison työllisyyttä voisi kohentaa. Tärkein niistä on investoiminen siniseen ja vihreään talouteen eli elinkeinoihin, jotka liittyvät merellisiin ympäristöihin tai vähentävät ympäristökuormitusta. ILOn mukaan investoinnit voisivat luoda nuorille jopa 8,4 miljoonaa työpaikkaa.

ILO ehdottaa myös, että hallitukset tukisivat nuorten yritystoimintaa. Monet afrikkalaiset kansalaisjärjestöt kannattavat ajatusta.

– Nuoret tarvitsevat enemmän kuin mitään muuta toimivia työmarkkinoita, jotka tarjoavat säällisiä työmahdollisuuksia niille, jotka jo ovat työmarkkinoilla sekä laadukkaita koulutusmahdollisuuksia niille, jotka ovat vasta saapumassa sinne, ILOn varapääjohtaja Martha Newton sanoo.

