Afrikan pitäisi kaupata päästöoikeuksia, kehottaa YK:n Afrikan talouskomissio Uneca. Tuotoilla valtiot voisivat rahoittaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan sekä tukea talouskehitystään. Afrikka on lähes neitseellinen markkina päästökaupalle .

– Päästökauppa on fossiilisista polttoaineista riippuvaisten Afrikan maiden tilaisuus suojautua ilmastonmuutoksen vaikutuksilta ja samalla saada suuresti kaivattua rahoitusta siirtymälleen uusiutuvan energian käyttöön, Jean-Paul Adam sanoo.

Hän on Unecan teknologia-, ilmastonmuutos- ja luonnonvarajaoston johtaja.

Päästökauppa auttaa Afrikan maita suojelemaan metsiään, sillä hiilinieluina toimivat metsät ovat arvokkaampia varjeltuina kuin puutavaraksi tai polttopuuksi muutettuina.

Maailmanpankin mukaan (PDF-tiedosto) päästöoikeuksien myynnillä saadut voitot kasvoivat koko maailmassa viime vuonna 60 prosentilla noin 84 miljardiin euroon. Afrikka saa tästä toistaiseksi vasta sangen ohuen siivun.

Kaksipiippuinen juttu

Afrikan omaa energiantuotantoa ja -kulutusta hallitsevat fossiiliset polttoaineet. Maanosa kärsii voimalinjojen kroonisesta ylikuormituksesta ja sähkökatkoista, jotka haittaavat elinkeinoja ja talouskasvua.

Uusiutuvan energian globaaleista investoinneista kahden viime vuosikymmenen aikana noin kaksi prosenttia on tehty Afrikkaan.

Afrikan hiilikompensaatiomarkkinat ovat vielä kehittymättömät.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on Afrikan maille kaksipiippuinen juttu. Kun muu maailma kääntyy lisääntyvässä määrin uusiutuvien energianlähteiden puoleen, moni Afrikan maa menettää elintärkeitä vientitulojaan.

Tuloja suojelusta

– Afrikan metsäkato on suurinta koko maailmassa. Hyvin järjestetty päästökauppajärjestelmä sallisi Afrikan maiden suojella uhanalaisia luonnonvarojaan ja saada tuloja näiden luonnonvarojen suojelemisesta, Adam sanoo.

Uneca arvioi, että Afrikka voi luontopohjaisilla hiilinieluillaan saada 15–82 miljardia euroa vuodessa. Tuotto riippuu hiilen hinnasta. Adamin mukaan tällä hetkellä päästöoikeuksien hinta Afrikassa on noin 10 euroa tonnilta, mutta hinta voi nousta luotettavien rekisterien luomisen myötä.

Afrikan hiilikompensaatiomarkkinat ovat vielä kehittymättömät, sillä monilla mailla ei ole rekisteriä hiilipäästöjen mittaamiseksi.

Yhdeksän prosenttia valtion budjetista ilmastonmuutokselle

Maailman hiilidioksidipäästöistä vain kolme prosenttia tulee Afrikasta. Maanosa saa kantaakseen ilmastonmuutoksen kaikki kielteiset vaikutukset, vaikka sen osuus globaaliin lämpenemiseen on maailman vähäisin.

– Afrikan maat käyttävät keskimäärin yhdeksän prosenttia valtion budjetista ilmastonmuutoksen seurausten hoitoon. Ilmastonmuutos verottaa Afrikan maita suhteessa tulotasoon enemmän kuin muita, Adam kertoo.

Siirtymäkauden maakaasu

Afrikan unioni on muotoillut energiasiirtymäsuunnitelman, jossa energiaturvallisuutta lisätään turvautumalla maakaasuun siirtymäkauden polttoaineena ennen kuin uusiutuvan energian tuotanto on saatu kunnolla käyntiin.

– Afrikkaa on siunattu yltäkylläisellä tuuli- ja aurinkovoimalla ja muillakin uusiutuvilla energioilla. Afrikan johtajien tulisi valjastaa tuuli ja aurinko vahvistamaan energian saatavuutta, ajatuspaja Power Shift Afrikan johtaja Mohamed Adow sanoo.

– Afrikan täytyy herätä ja lakata käyttäytymästä kuin se olisi Euroopan bensa-asema, joka pyrkii ratkaisemaan kehittyneiden maiden energiapulmia. On aika miettiä yhdessä, mikä on parasta maanosalle ja sen ihmisille. Afrikalla on valtava uusiutuvan energian potentiaali”, sanoo myös Omar Elmawi, joka koordinoi Itä-Afrikan öljyputken vastaista taistelua.