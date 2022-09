ILMOITUS ILMOITUS

SDP on ollut hiljaa , kun poliittista keskustelua on koko alkuviikko käyty potilasturvallisuuslain sisällöstä. Hallituksen eilen antamasta lakiesityksestä käytiin keskiviikkona iltapäivällä 45 minuutin mittainen lähetekeskustelu, jossa puolueen kantaa raotettiin varovasti.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan perimmäinen kysymys esitykseen potilasturvallisuuslaiksi kiteytyy kahteen arvoon. Ne ovat työtaisteluoikeus ja ihmisten oikeus henkeen ja elämään.

– Perimmäinen kysymys on, voiko työtaistelulla asettaa ihmishenget vaaraan. Tätä kysymystä emme pääse pakoon. Minun kantani on, että työtaistelulla ei voi asettaa ihmishenkiä vaaraan.

Lindtmanin mukaan lakko-oikeus on voimassa myös hallituksen esityksen jälkeen. Hän painotti, että lakko-oikeutta pitäisi käyttää vakiintuneella tavalla ”niin kuin on vuosikymmenet käytetty”. Se tarkoittaa lakko-oikeuden käyttämistä ilman, että ihmishenkiä vaarannetaan.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen sanoi lähetekeskustelussa potilasturvallisuuden vaarantuvan joka päivä ja se on ollut kestoprosessi vuodesta 2007. Peiliin katsottavaa asiassa on kaikilla puolueilla ja monilla tekijöillä eduskunnan ulkopuolellakin.

Kun käräjäoikeus kielsi ensi viikon lakot teho-osastoilla, Kyllönen piti lain säätämistä vain kotihoidon takia vääränä askeleena.

– Jo tänä päivänä kotihoidossa menee ihmisiä työhön vailla perehdytystä, koska sitä ei ehditä antaa. Ihmishenget vaarantuvat, kun kaikkien tarvitsevien luona ei ehditä käymään.

Kyllösen mukaan laissa on aikalisän paikka ja voimavarat on suunnattava sovinnon löytämiseen työmarkkinapöydässä. Eduskunnalla on vastuu siitä, että palkkarahat löytyvät.

Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kysyi esityksen esitelleeltä ministeri Aki Lindéniltä (sd.), onko eduskunnassa enää käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ylipäätään tarvetta käsitellä esitystä tai voidaanko asian käsittelyyn ainakin ottaa lisää aikaa.

Lindéniltä ei saatu vastausta.