Tarik, 42, elää Bosnia ja Hertsegovinassa kylässä, jonka vieressä on kymmeniä vuosia vanha hiilivoimala. Bosnian kaupungit ovat varsinkin talvisin maapallon saastuneimpia paikkoja. Ilmansaasteiden vaikutus kylän asukkaiden terveyteen on tuhoisa, ja Tarik on huolissaan vanhemmistaan, jotka ovat asuneet siellä yli 40 vuotta.

– Kylän vanhukset ovat epätoivoisia. Heidän täytyy sietää tätä ilmaa kuukausikaupalla. He eivät voi lähteä ulos ja tavata ihmisiä. He eivät voi käydä kaupassa tai apteekissa. Se on kamalaa elämää, Tarik sanoo.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch dokumentoi hiljakkoin ilmansaasteiden vaikutuksia Bosniassa ja Hertsegovinassa talvikuukausina. Vanhanaikaisten hiilivoimalaitosten lähistöllä elävät ihmiset kertoivat järjestölle perheenjäsenistään, ystävistään ja naapureistaan, jotka ovat kuolleet syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin tai hengitystiesairauksiin.

Henkiinjääneet uskovat, että kuolemat ovat johtuneet hiilivoimaloiden syytämistä saasteista. Vähintäänkin saasteet ovat jouduttaneet kuoleman saapumista. Heille ilmansaasteiden vaara on elettyä todellisuutta. Maassa onkin maailman viidenneksi korkein kuolleisuus ilmansaasteisiin.

Puuhun ja hiileen turvautuminen lämmön ja sähkön tuotannossa, huonosti eristetyt rakennukset, vanhentunut autokanta ja luonnolliset tekijät kaikki myötävaikuttavat Bosnian tappavan ilman syntyyn. Oma osuutensa on myös valtion moniportaisella hallinnolla, joka ei ole tehnyt asialle tarpeeksi.

Ilmansaaste on globaali ongelma. Maailman terveysjärjestö WHO kutsuu sitä pahimmaksi yksittäiseksi uhaksi ihmisten terveydelle.

Arviolta seitsemän miljoonaa ihmistä vuodessa kuolee saastuneeseen ulko- tai sisäilmaan. Määrä on suurempi kuin koronaan on kuollut kahdessa vuodessa. Yhdeksän kymmenestä kuolleesta on elänyt matalan tulotason tai keskituloisissa maissa.

Ilman saastuminen ja ilmastonmuutos ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Fossiilisten polttoaineiden polttaminen on vastuussa noin 80 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä, jotka vauhdittavat ilmastonmuutosta. Siirtyminen fossiilipolttoaineista puhtaaseen energiaan voi pelastaa vuosittain miljoonia ihmisiä sairaudelta ja kuolemalta, myös Tarikin kotikylän kaltaisissa paikoissa.

Kirjoittaja on Human Rights Watchin vanhempi ympäristötutkija.