Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski myönsi keskiviikkona Ylen haastattelussa puolueen rikkoneen hallituksen pelisääntöjä maanantaina. Viisi vasemmistoliiton kansanedustajaa äänesti hallituksen esitystä vastaan , kun potilasturvallisuuslaista päätettiin ja vain sen seitsemän sen puolesta. Lisäksi neljä edustajaa oli poissa.

Yksi äänestämättä jättäneistä oli Lohikoski itse.

Hän selitti lakiesityksen olleen vasemmistoliitolle iso periaatteellinen kysymys työväenpuolueena.

ILMOITUS ILMOITUS

– Lakko-oikeus on meille erittäin tärkeä asia. Lain rajaaminen oli todella hankala asia. Muokattu versio lakiehdotuksesta riitti osalle ja osalle ei.

Hallituskumppanit eivät selitystä hyväksy. Vasemmistoliiton toiminta tulee vaikuttamaan toimintakulttuuriin ja yhteistyöhön hallituksessa, sanoi keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska samassa Ylen haastattelussa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaati tiistaina Uuden Suomen haastattelussa vasemmistoliitolta itsetutkiskelua.

– Kyllä vasemmistoliitolla on vakavan itsetutkiskelun paikka edessä. Heidän pitää sisällään käydä se keskustelu, ovatko he sitoutuneita tähän hallitukseen ja ovatko kykeneviä siihen yhteistyöhön, jota hallituspuolueilta ja hallituksessa edellytetään. Sellainen on mahdoton tilanne, että aina kussakin asiassa hallituspuolueiden edustajat ottaisivat erivapauksia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan torstaina. Lindtmanin mukaan varmasti kaikki hallituspuolueet haluavat kuulla, miten vasemmistoliitto käy läpi syntyneen tilanteen.

Puheenjohtaja Li Andersson sanoi tiistaina Ylelle ryhmän kannalta olennaista olevan se, että ”enemmän oli vihreää kuin punaista ja ryhmän enemmistö on sitoutunut hallitusyhteistyön jatkamiseen”.

– On kyllä hyvin tiedossa kaikissa hallituspuolueissa, että mitkä ovat pelisäännöt. Hallituksen esityksiä vastaan ei äänestetä, Anderssonkin myönsi.