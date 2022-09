Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo, minkälaisia rangaistuksia potilasturvallisuuslakia vastaan äänestäneet vasemmistoliiton kansanedustajat saivat?

Edustajat saivat ryhmän yhdessä yksimielisesti hyväksymien sääntöjen mukaisen huomautuksen tai varoituksen.

Millaista keskustelua eduskuntaryhmässä on käyty tämän lain tiimoilta?

Keskustelua on käyty paljon kaikissa vaiheissa. Ryhmä oli hyvin yksimielinen siitä, että vaikka ihmishenget on varmistettava suojelutyöllä, ei samalla pidä antaa työnantajalle välttämätöntä enempää välineitä murtaa lakkoja.

Lakiesitystä saatiin paremmaksi jo hallituksen käsittelyssä, mutta aika loppui kesken, ja esitys oli perustuslain pakottamana pakko päästää eduskunnan muokattavaksi, vaikka yksimielisesti päätimme, ettei sisältö siinä vaiheessa vielä ollut hyväksyttävissä.

Kun saimme eduskunnassa loput keskeiset vaatimuksemme läpi ja siten estimme hoitajien rankaisumahdollisuudet sakottamalla sekä aluehallintoviraston mahdollisuudet estää lakot, oli ryhmä lain hyväksymisen kannalla. Osa ryhmästä kuitenkin äänesti periaatteellisista syistä lakia vastaan.

Onko muista hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä vaadittu toimia?

Tapoihin kuuluu etteivät ryhmät vaadi toisiltaan jotain tiettyjä konkreettisia toimia, mutta hallituksessa pysyäkseen jokaisen ryhmän pitää osoittaa tukevansa yhteisiä päätöksiä. Ryhmät luovat sääntönsä omaksi turvakseen.

Vasemmistoliiton etu on, että esimerkiksi hallituksen keskustaryhmät eivät voi halutessaan äänestää oikeisto-opposition mukana, vaan hallituksen yhteisestä linjasta pidetään kiinni. On mahdoton ajatus että hallituksen linjan ja esitysten läpimeno olisi tuurista kiinni, sen takia edustajat muodostavat ryhmiä ja maksimoivat siten oman vaikutusvaltansa.

”Puoluekuri” on siis ryhmän itsensä keino varmistaa ryhmän sisäisen demokratian toimiminen, mistään ulkopuolelta kukaan ei voi sanella ryhmälle kantoja.

Olivatko potilasturvallisuuslakiin saadut muutokset oikeasti niin merkittäviä, että hallituksessa kannatti jatkaa?

Kyllä. Minusta olisi ollut kohtuutonta hoitajia kohtaan jättää taistelu kesken, jolloin heitä olisi alettu sakottaa ja suojelutyölaki olisi ollut pikemmin lakonmurtolaki.

Et luonnehtinut tätä asiaa hallituskysymykseksi, mutta millainen kysymys se eduskuntaryhmälle oli?

Hyvin vaikea paitsi sisältönsä kannalta, myös siksi, että prosessi eteni normaalista poikkeavasti kiireen ja perustuslaillisen ihmishenkien suojeluvelvollisuuden takia. Onneksi ei näytä siltä että muut puolueet tekisivät tästä meille hallituskysymyksen, vaikka moni äänesti perussuomalaisten mukana.

Millaista palautetta olet äänestyksen jälkeen saanut?

Hyvin vihaista palautetta. Etenkin puoluekuri tunnutaan käsittävän väärin siten, että ryhmäjohto sanelisi muille mitä pitää tehdä. Itse koen asian päinvastoin, ryhmä päättää yhdessä ja minun tehtäväni on palvella edustajia jotta heidän äänensä tulisi kuuluviin suurimmalla mahdollisella painoarvolla ryhmien välisissä neuvotteluissa ja julkisuudessa.

Hoitajista suurin osa on ollut todella pettyneitä että olemme olleet mukana hallituksessa, mutta osalta on tullut myös kiittäviä viestejä, että teimme kaikkemme heidän eteensä. Lakkojahan ei nyt edes ole murrettu suojelutyölailla, vaan käräjäoikeuksien kautta, joka on paljon huonompi vaihtoehto.