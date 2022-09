Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on tehnyt talousarvioaloitteen rauhantyötä tekevien järjestöjen tukemisesta puolella miljoonalla eurolla. Talousarvioaloitteen määrärahat osoitettaisiin loppuvuodesta jaettavista budjetin ulkopuolisista varoista, niin kutsutuista joululahjarahoista.

– Euroopassa oleva sota ja siitä johtuvat panostukset sotilaalliseen puolustukseen tarvitsevat vastapainoksi rauhantekijöitä. Rauhanjärjestöt ovat joutuneet tekemään jo pitkään tärkeää työtään hyvin pienellä budjetilla. Suomalaisen rauhantyön toimintaedellytykset on turvattava, Lohikoski sanoo.

Suomalaiset rauhanjärjestöt tekevät muun muassa rauhan- ja kansainvälisyys kasvatusta koulujen ja nuorisotyön kanssa, sekä osallistuvat rauhan- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun esimerkiksi julkaisemalla lehtiä, kirjoja ja muita aineistoja.

Järjestöjä kuullaan myös asiantuntijoina eri hallinnon aloilla rauhaan, turvallisuuteen ja asevalvontaan sekä rauhankulttuuriin liittyvässä kysymyksissä.

– Rauhantyö on pitkäjänteistä ja vaativaa. Ei tarvitse kauaa pohtia maailmantilaa ymmärtääkseen, että turvallisemman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamisella on kiire. Rauhankasvatuksella on tässä oleellinen rooli, vaikkei nuorille tulekaan sälyttää vastuuta paremman tulevaisuuden rakentamisesta.

Lohikosken mielestä päättäjien on tiivistettävä yhteistyötä rauhanjärjestöjen kanssa.

– Tässä akuutissa tilanteessa meidän on pidettävä huolta siitä, että järjestöt kykenevät hoitamaan ainakin perustoimintaansa eli maksamaan vuokrat, palkat sekä jatkamaan työtään kestävän rahoituksen turvin.