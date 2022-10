Kuinka paljon Venäjän laittomilla sotatoimilla ja alueliitoksilla Ukrainassa on kansainvälistä tukea? Jonkinlainen käsitys tästä saadaan mahdollisesti keskiviikkona YK:n yleiskokouksessa. Silloin äänestykseen on tulossa päätöslauselmaluonnos, joka tuomitsee Venäjän laittomat alueliitokset. Jokaisella YK:n 139 jäsenmaalla on yksi ääni. Toisin kuin turvallisuusneuvoston kokouksissa, kenelläkään ei ole veto-oikeutta.

Keskustelu päätöslauselmaluonnoksesta alkoi YK:ssa maanantaina tunteja sen jälkeen, kun Venäjä oli pommittanut Ukrainan kaupunkeja ja siviili-infrastruktuuria. Pommitusten kuolonuhrien määrä on noussut 19:ään. Ukraina kutsui Venäjää terroristivaltioksi.

Ukrainan YK-suurlähettiläs Serhi Kyslytsja piti tuskin mahdollisena vaatia vakaata ja järkevää rauhaa niin kauan kuin lähettyvillä on epävakaa ja järjetön diktatuuri.

Venäjän mukaan maa yrittää suojella veljiään ja siskojaan itäisessä Ukrainassa.

Pian äänestykseen tulevassa päätöslauselmaluonnoksessa tuomitaan Venäjän yritykset liittää laittomasti itseensä Ukrainalle kuuluvat Donetsk, Luhansk, Herson ja Zaporizhzhja. Venäjä hävisi esityksensä salaisesta äänestyksestä.

Zaporizhzhjassa kuollut 43 viikon aikana



Venäjä on viime yönä jatkanut Zaporizhzhjan pommittamista. Hyökkäys oli neljäs viikon sisällä.

Kaupunginvaltuuston sihteeri Anatoli Kurtev kertoi Telegramissa, että koulu, sairaala ja asuinrakennukset vaurioituivat seurauksena pommituksissa. Hän julkaisi myös kuvia tuhoista. Kaupunkiin ammuttiin 15 rakettia.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan 43 ihmistä on kuollut lokakuun 3. päivän jälkeen Zaporizhzhjaan tehdyissä iskuissa.

Verkkolehti Meduza kertoo yli 1 300 Ukrainan kaupungin ja kylän jääneen ilman sähköä Venäjän eilisen ilmahyökkäyksen takia.