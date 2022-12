Helsingin Vasemmistoliiton syyspiirikokous vaatii julkisen liikenteen muuttamista maksuttomaksi.

Järjestö toteaa, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on varsin kattava ja toimiva julkinen liikenne,mutta sen käyttöä vaikeuttavat fyysisten rajoitteiden lisäksi lippujen hinnat sekä palvelujen digitalisaatio.

– Kaikilla kuntalaisilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet julkisen liikenteen palveluiden käyttämiseen. Siksi matkalippujen maksullisuudesta on luovuttava, vasemmistoliitto toteaa torstaina julkistamassaan kannanotossa.

Tietoa aikatauluista ja linjoista ei enää ole painetussa muodossa.

Lipputuloja investointeihin

Järjestö arvioi, että kaupungilla olisi useita syitä edistää julkisen liikenteen käyttöä: Se vähentää liikenteen päästöjä, alentaa energian kokonaiskulutusta, lisää kansalaisten toimintamahdollisuuksia ja tehostaa katutilan käyttöä henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Se muistuttaa lisäksi siitä, että panostukset julkiseen liikenteeseen ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti perusteltuja.

– HSL ja Helsingin kaupunki sen suurimpana osapuolena ovat kuitenkin valinneet linjan, jossa kaupunki maksaa noin puolet kustannuksista ja toinen puoli hankitaan matkalipputuloilla, vasemmistoliitto toteaa.

Lisäksi HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen budjetista noin neljännes on rakentamiskustannuksia, joiden pitäisi vasemmistoliiton mukaan kuulua kaupungin maksettavaksi, kuten on asianlaita muualla maailmassa.

– Oikea linja olisi, että lipputuloilla korvataan liikenteen käyttökulut, mutta ei investointeja, vasemmistoliitto toteaa.

Hinnat korkeita pienituloisille

Vasemmistoliitto muistuttaa siitä, että matkalippujen hinta voi monelle pienituloiselle rajoittaa mahdollisuuksia liikkumiseen ja tarpeellisten palvelujen käyttämiseen.

– Lippujen hintoja on taas päätetty nostaa ja perusteltuja alennuksia rajata. Tämä on väärä suunta, minkä kansainvälinen vertailukin osoittaa. Monissa Euroopan kaupungeissa on alennuksia tai maksuttomia matkoja opiskelijoille, koululaisryhmille, ikäihmisille ja turisteille. Tämä edistää yhdenvertaisuutta ja lisää julkisen liikenteen käyttöä, viime kädessä myös tuloja, kannanotossa sanotaan.

Digipalvelut haavoittuvia

Vasemmistoliitto arvioi myös HSL:n digitaalisia palveluja. Se toteaa, että HSL kehittää voimakkaasti digitaalisia palveluja, erityisesti mobiilipalveluja.

–Samalla on vähentynyt muu tiedon välittäminen. Esimerkiksi tietoa aikatauluista ja linjoista ei enää ole painetussa muodossa tai edes pysäkeillä.

Vasemmistoliitto näkee ongelmia myös siinä, että matkalipuissa HSL suosii voimakkaasti mobiilimaksamista. Siitä saa selvää etua.

– Kaikilla ei ole digitaalisia laitteita ja mobiililaitteiden käyttöä monilla rajoittavat motoriikka tai aistivammat, sääolosuhteet tai yksinkertaisesti pelko, että laite varastetaan. Yksipuolinen digitaalisten palvelujen suosiminen ei ole yhdenvertaista.