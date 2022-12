Anna Mäkipää valittiin lauantaina vasemmistoliiton puoluesihteeriksi. Hän voitti puoluevaltuuston äänestyksessä vastaehdokkaansa Mikko Koikkalaisen äänin 36–19. Näin Koikkalaisen puoluesihteerikausi jäi yhteen.

– Nyt kääritään hihat ja ruvetaan tekemään hommia. Sitä olen tullut tekemään, Mäkipää kertoi KU:lle äänestyksen jälkeen.

– Vasemmistoliitto saa puoluesihteerin, joka tekee kotiläksynsä, kuuntelee ja osallistaa muita eikä myöskään epäröi tehdä päätöksiä, kun niiden aika on.

Mäkipää aloittaa tehtävässään 5. joulukuuta. Aikaa eduskuntavaaleihin on vain neljä kuukautta.

– Tärkeintä on saattaa kampanja siihen kuntoon, että kaikki tietävät, mitä milloinkin ollaan tekemässä. Kaikki tarkoittaa jokaista ehdokasta, puolueyhdistyksiä, piirejä ja puolueen työntekijöitä, Mäkipää tiivistää.

Puoluesihteeri valittiin nyt ensimmäisen kerran puoluevaltuustossa. Mäkipää piti hyvänä puoluevaltuuston puheenjohtaja Mikko Kortelaisen kommenttia, että prosessi pitää lähiaikoina käydä tarkemmin läpi.

Valinnan siirtämistä puoluevaltuustoon perusteltiin puoluesihteerin roolin muutoksella. Nykyään puoluesihteeri on enemmän esihenkilö ja järjestöjohtaja.

– Jos on puolueen palkkalistoilla, on aina poliittinen hahmo, mutta olen kiinnostunut liikkeen kehittämisestä ja siitä, että poliitikoilla on paikka tehdä politiikkaa. Minun hommani on kehittää järjestöllistä puolta ja mahdollistaa politiikanteko, Mäkipää muotoilee.

Mäkipää haluaa, että jatkossa vasemmistoliitossa kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja.

– Haluan nähdä sen, että on monta erilaista tapaa osallistua. Meillä pitää olla myös kivaa yhdessä. Ei pelkästään hampaat irvessä puurtamista.