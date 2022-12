Lienevätkö pakkaset ajaneet ihmisiä ajattelemaan sähkön hintaa, kun sitä koskevan kansalasialoitteen allekirjoitusmäärä yhtäkkiä tiistaina pomppasi l lähes 10 000 aiemman tasaisen kasvun sijaan. Keskiviikkona sama meno jatkui, ja tarvittavat 50 000 allekirjoitusta saatiin kasaan keskiviikkoiltana kello 21.25.. Torstaiaamuna niitä oli 51 720.

Elokuussa avatussa Aloitteessa vaaditaan eduskuntaa selvittämään kiireesti mahdollisuudet säätää laki hintakaton käyttöönotosta sähkön hinnoittelussa. Tavoitteena on laki, joka hinnoittelumekanismin avulla turvaa kansalaisille ja elinkeinoelämälle kohtuuhintaisen sähköenergian saannin myös poikkeusoloissa.

Aloitetta perustellaan muun muassa sillä, että on syytä siirtyä aikaan, jossa valtio säätelee elintärkeitä sähkömarkkinoita ja hillitsee voiton tavoittelua, jotta sähkön hinta pysyy kansalaisille kohtuullisena ja sähkö kaikkien saatavissa tulotasosta ja maailmantilanteesta riippumatta.

Pakkaset ja hinnat

Se. miten säät ja hinnat ovat vaihdelleet, näkyy allekirjoitusmäärissä, Jouni Jussinniemi arvioi. Hän oli mukana panemassa aloitetta alulle.

– Maailmantilanne, pakkanen ja ihmisten hätä näkyvät allekirjoitustahdissa.

Jussinniemi uskoo, että vilkastunut allekirjoittamisen tahti painostaa kaikkia poliittisia ryhmiä.

– Meidän porukka on jo pitkään ajanut hintakattomallia ja ollut sitä meiltä että sähkömarkkinajärjestelmää pitää rukata muun muassa hinnoitteluperusteiltaan, hän sanoo.

– Nyt muissakin puolueissa on alettu matkia meiltä.Tällä viikolla asian kanssa ovat tulleet ulos niin demarit kuin kokoomus, joka on vihdoin löytänyt oikean sisäisen sosialistinsa.

Hinnannousuun ei ole puututtu

Toinen aloitteen alullepanija Joona Mielonen kertoo, että jostain syystä aloite lähti leviämään facebook-ryhmissä, joissa ihmiset ovat huolissaan sähkön hintakehityksestä.

– Kansalaisaloitetta on ajettu oikeissa paikoissa, hän sanoo.

Hän arvioi, että allekirjoittajat eivät välttämättä ole täysin sama mieltä kanasalaisaloitteen kanssajuuri hintakatosta ratkaisuksi ongelmaan.

– Mutta se kertoo siitä, että nyt ollaan ylipäätään huolissaan ja halutaan todellisia toimenpiteitä, joilla hintaa pystyttäisiin säätelemään vahvemmin.

Hän uskoo lisäksi, että kyseessä on kritiikki hallituksen toimenpiteiden riittämättömyydelle sähkön hinnan noustessa.

– Itse olen hyvin pettynyt hallituksen tekemiin toimenpiteisiin, Mielonen sanoo.

– Sähkön hinnan nousuun ei ole puututtu, mutta on luotu tukimekanismeja, jotka nekin kohdentuvat hiukan väärin. Lisäksi on paljon muita epäkohtia, esimerkiksi se, että sähkön hinnan pitää nousta tosi paljon, ennen kuin tukimuodosta on hyötyä.

– Keskustelu tietysti akuutissa tilanteessa keskittyy hyvin käytännöllisiin asioihin, mutta enemmän keskustelua vaatisi se, että kyllähän tämä tilanne osoittaa, että markkinatalous ei toimi tällaisella ihmisille ja yhteiskunnalle tärkeällä sektorilla. Nyt pitäisi rakentaa sähkömarkkinalaki niin, että se palvelee ensisijaisesti yhteiskuntaa eikä sähköyhtiöitä.

Turhaa varovaisuutta

Jussinniemi arvioi, että eduskunnassa vallitsee turha varovaisuus sähkön hinnan suhteen.

– Se vaatii ravistelua. Taustalla ovat pohjoismainen ja eurooppalainen sähköjärjestelmä ja niihin liittyvät pohjoismaiset ja yhteiseurooppalaiset sopimukset. Asia on monimutkainen, mutta se on ratkaistavissa.

Hintaa nostaa se, että edellisen hinnoittelutunnin kallein sähköntuotantomuoto määrittää pörssisähkön hinnan.

– Se sitten heijastuu läpi Euroopan. Ja vaikka esimerkiksi Suomessa sähköä tuotetaan edullisesti pääasiassa vedellä, puulla ja ydinvoimalla, hinta määräytyy kalliin eurooppalaisen maakaasutuotannon mukaan, hän sanoo.

– Näin ollen meillä sähkön tuottajat tahkoavat satumaisia voittoja.

Iso ongelma on se, että Suomella on vaje sähkön tuotannossa, joten sähköä joudutaan ostamaan muista maista.

– Nykyhallituksen ja seuraavan hallituksen onkin tärkeää ratkaista, miten lähdemme nostamaan sähköntuotannon omavaraisuutta. Se pitäisi vielä tehdä niin vihreän siirtymän mukaisesti niin, että Suomen kilpailukyky ei kärsi ja meillä on edullista energiaa.