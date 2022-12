Viisikymppinen Damaris Anyango kamppailee sekä kohdunkaulan syövän että hi-viruksen kanssa. Anyangon hiv-diagnoosi tehtiin lähes kymmenen vuotta sitten.

Kohdunkaula syövän riski on hiv-tartunnan saaneilla kohonnut. Anyangon kohdunkaula tutkittiin kuitenkin ensimmäisen kerran vasta kolme vuotta sitten.

– On kova työ pärjätä sekä hiv:n että syövän kanssa. Kun vuosia sitten sain kuulla, että hiv-testini oli positiivinen, ajattelin, että elämäni oli ohi. Aloin lahjoittaa omaisuuttani, mutta sain neuvontaa ja hyväksyin tilanteeni – vain saadakseni uuden iskun, hän kertoo.

Suurin osa papilloomainfektioista paranee itsestään



Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimus vuodelta 2021 kertoo, että Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa kaksi kolmesta hi-virustartunnan saaneesta on nainen tai tyttö. Kenian terveysministeriön mukaan hiv-positiivisia naisia on 6,6 prosenttia, kuin miehiä on 3,1 prosenttia.

– Hiv-positiivisen naisen todennäköisyys saada kohdunkaulan syöpä on kuusi kertaa suurempi kuin ilman tartuntaa elävän. Taudin aiheuttaa ihmisen papilloomavirus (hpv), joka on yleisin sukupuoliteitse leviävä infektio, selittää syöpätutkija Oscar Raymond Omondi.

Hänen mukaansa suurin osa papilloomainfektioista paranee omia aikojaan, ja suurin osa esiasteen vaurioistakin hoituu itsestään. Hiv-positiivisilla naisilla tätä ei tapahdu.

– He eivät aina pysty torjumaan hpv-tartuntaa, koska heidän immuunijärjestelmänsä on heikentynyt. Heillä on myös suurentunut riski saada papillooma. Taudin edetessä syövän esiastesolut kehittyvät hyvin nopeasti kohdunkaulan syöväksi.

Papa-seulonnat vain harvoille

Kohdunkaulan syöpä on naisten syöpäkuolemien yleisin aiheuttaja Keniassa. Siitä huolimatta sen ehkäisemistä, seulomista papa-näytteillä ja hoitoa ei ole lisätty, sanoo hiv-hoitaja Mary Kamau kiambulaisesta sairaalasta.

Hänen mukaansa hiv:n ja kohdunkaulan syövän esiintyvyyttä lisäävät muun muassa sukupuolten epätasa-arvo, köyhyys ja alhainen koulutus, mutta myös tietämättömyys hiv:n ja syövän yhteydestä.

Kamau toteaa, että hiv-positiiviset naiset kyllä saavat pidemmän elämän antiretroviraalihoitojen ansiosta, mutta ovat myös huomattavan alttiita muille taudeille ja ennenaikaiselle kuolemalle.

– Hiv:n kanssa elävät naiset ovat säännöllisesti läheisessä yhteydessä terveydenhuoltoon. On syytä arvioida, miksi terveydenhuoltojärjestelmä ei onnistu tarjoamaan heille säännöllisiä hpv-tarkastuksia, Kamau toteaa.

– Henkilöstön saamisessa on varmasti haasteita. Rahoituksen käytössä hiv on keskiössä. Siitä levitetään tietoa ja ihmisiä herkistetään sille jatkuvasti, mutta kohdunkaulan syövän puolella tapahtuu hyvin vähän.

Hiv:n ja kohdunkaulasyövän läheisestä yhteydestä huolimatta niiden torjunnassa käytetään erilaisia strategioita. Syöpätutkija Oscar Raymond Omondin mukaan lähestymistavan yhtenäistäminen parantaisi molempien ehkäisyä ja nopeuttaisi niiden havaitsemista. UNAIDS:in tutkimuksen mukaan seulonnan ja hoitojen puuttuessa kohdunkaulan syöpä on aidsia määrittävä sairaus.

– Tämä syöpä on mittava ongelma, vaikka se olisi helposti estettävissä. Yksi suurimmista puutteista on seulontojen vähäisyys. Huolimatta taudin yleisyydestä kohdunkaulan syövän seulontaan pääsee vain 14 prosenttia Kenian 15–49-vuotiaista naisista, Omondi kertoo.

Rokotteita tarjolla, motivaatiota lisättävä



Damaris Anyango kertoo saaneensa tukea hiv-tartunnan saatuaan, mutta syövän toteamisen jälkeen sellaista ei tarjottu.

– Minut tutkittiin kohdunkaulan syövän varalta, koska sairaanhoitajaksi opiskeleva tyttäreni vaati sitä. En tiennyt, mistä oli kysymys. Olin itse asiassa aina ajatellut, että kohdunkaulan syöpä aiheutuu kemikaaleista, ja koska asun kylässä luulin olevani turvassa siltä, hän kertoo.

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut uuden painoksen kohdunkaulan syövän seulontaa ja hoitoa koskevasta ohjeistuksesta. Mukana on 16 uutta tai päivitettyä suositusta ja hyvän hoidon ohjeistusta hiv-positiivisille naisille.

WHO:n mukaan kohdunkaulan syöpä voi olla ensimmäinen Saharan etelänpuoleisesta Afrikasta häädettävä syöpä. Matka tulee kuitenkin olemaan pitkä ja väsyttävä, jollei rokotusten ja seulontojen merkitystä ymmärretä.

– Terveydenhuollossa on tarjottu hpv-rokotetta kymmenvuotiaille tytöille vuodesta 2021 saakka. Meidän täytyy toimia rokotuksen, seulonnan ja hoitojen tehostamiseksi. Tiedon saaminen nuorille koulutytöille olisi suuria askel oikeaan suuntaan, sanoo Mary Kamau.

Damaris Anyango kehottaa kaikkia naisia käymään säännöllisesti tarkastuksissa ja ehdottaa kirkkoa valtion kumppaniksi tiedon levittämisessä.

– Kaikissa kirkoissa enemmistö seurakunnasta muodostuu naisista. Se on hyvä paikka levittää tietoa.

Englanninkielinen versio