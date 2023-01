Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on järkyttynyt Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa lauantaina tapahtuneesta kuolemasta.

– On äärimmäisen tärkeää, että tapahtunut tutkitaan perinpohjaisesti. Mikäli vartijat todetaan syyllisiksi kuolemantuottamukseen, on kyse hyvin vakavasta rikoksesta ja myös äärimmäisestä esimerkistä, mihin vartijaväkivalta voi johtaa, Andersson kirjoitti sunnuntaina twitterissä.

Isossa Omenassa nainen kuoli jouduttuaan vartijoiden kiinniottamaksi. Poliisi tutkii tapausta.

”Valta-asemaa ei saa väärinkäyttää.”

Ei yksittäistapaus

Andersson toteaa viime viikkoina vartijoiden väkivallasta käydyn keskustelun perusteella, että kyse ei ole ollut yksittäistapauksista.

– Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kuuluisi lisätä turvallisuutta, hän muistuttaa.

– On selvää, että koko alan toimintaa täytyy tarkastella kriittisesti. Kun henkilölle on annettu erityistä valtaa käyttää voimakeinoja, on hänellä myös erityinen vastuu käyttää valtaansa oikein.

Yrityksellä vastuu

Hän painottaa sitä, että rekrytointikäytännöt, työntekijöiden perehdytys ja koulutus sekä sisäinen valvonta tulee järjestää vartiointiyrityksissä huolellisesti.

– On yrityksen vastuulla varmistaa, että jokainen työntekijä tietää oman valtansa rajat sekä vastuun. Valta-asemaa ei saa väärinkäyttää, Andersson toteaa.

– Ylimitoitettu voimankäyttö ja väkivalta ovat erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma. Tilanteen vakavuus on ymmärrettävä yritysten johdossa. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, joilla firmat varmistavat alan asiallisen toiminnan.