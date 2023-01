Ei vieläkään tuulivoimaa, lauloi 1990-luvun suosikkiyhtye Ultra Bra.

No nyt sitä on. Tuulivoimayhdistyksen mukaan viime vuonna Suomeen rakennettiin 2 430 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Se vastaa lähes kahta Olkiluodon uutta ydinvoimalaa, jos se joskus toimii täydellä teholla ilman ongelmia.

Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi vuoden aikana 75 prosentilla. Uusia tuulivoimaloita otettiin käyttöön 437.

Tuulivoima on tällä hetkellä yksi eniten Suomeen investointieuroja tuova teollisuudenala. Pelkästään viime vuonna valmistuneet hankkeet toivat Suomeen yhteensä yli 2,9 miljardin euron investoinnit.

Suomeen on rakennettu vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 5 677 megawattia. 47 prosenttia Suomen tuulivoimasta on kotimaisessa omistuksessa.

Valtaosa vuoden aikana valmistuneista tuulivoimaloista on alkanut tuottaa sähköä vuoden lopussa ja niiden tuotanto alkaa siis näkyä vasta vuoden 2023 tuotantoluvuissa.

– Mikään muu teollisuudenala ei tuo tällä hetkellä yhtä paljon vuosittaisia investointieuroja Suomeen kuin tuulivoima. Hajautettuna sähköntuotantomuotona tuulivoima tuo elinvoimaa moneen pieneen kuntaan, jossa investointikohteet voivat olla muuten vähissä. Investointien lisäksi tuulivoima kasvattaa maamme energiaomavaraisuutta nyt todella hyvällä vauhdilla – juuri silloin kuin uutta ja edullista sähköntuotantoa eniten tarvitaan. Mitään muuta sähköntuotantoa ei pysty Suomeen rakentamaan juuri nyt lisää yhtä nopeasti ja kustannustehokkaasti, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tuhat megawattia vuodessa lisää



Tuulivoimayhdistys ennakoi rivakkaa kasvua myös tuleville vuosille. Ennätysvuoden jälkeen tuulivoiman lisärakentaminen tulee tasaantumaan lähivuosiksi noin tuhannen megawatin vuositasolle.

Tänä vuonna on valmistumassa noin 1 000 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, vuonna 2024 yli 1 200 megawattia ja vuonna 2025 taas noin 1 000 megawattia. Vuonna 2025 tuulivoiman odotetaan kattavan vähintään 28 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.