Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii opintotukioikeuden laajentamista oppisopimuskoulutukseen. Opintotukioikeus helpottaisi hänen mukaansa siirtymistä lyhyisiinkin oppisopimusjaksoihin ammatillisen koulutuksen aikana.

Said Ahmed teki asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Ammatillista koulutusta on uudistettu viime vuosina ja oppisopimuskoulutuksen aikaiseen tukeen ja ohjaukseen on panostettu tällä hallituskaudella, Said Ahmed sanoo.

– Mielestäni seuraava askel tulisi olla varmistaa oppisopimusopiskelijoiden oikeus opintotukeen. Se helpottaisi niin useiden opiskelijoiden kuin Kelan paperityötä huomattavasti.

Vähemmän byrokratiaa

Kirjallisessa kysymyksessään Said Ahmed tuo esiin sen, että oppisopimuksen aikana ei saa nostaa opintotukea, mutta muusta työstä tienattu raha ei ole este opintotuen saamiselle.

Tulorajoja on korotettu reilusti, ja opiskelija voi seurata tienaamiansa kokonaistuloja vuositasolla ja sen perusteella peruuttaa tai palauttaa opintotukia joustavasti.

– Opiskelijan tulorajaseurantaa voitaisiin aivan hyvin soveltaa myös oppisopimuksen aikaisiin palkkoihin., Said Ahmed arvioi.

– Kaikki eivät huomaa katkaista opintotukea oppisopimuksen alkaessa ja näitä väärin maksettuja opintotukia joudutaan takaisinperimään Kelan mukaan huomattavan usein. Byrokratia vähenisi eikä opiskelijan toimeentuloon pääsisi syntymään katkoksia.