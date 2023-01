ILMOITUS ILMOITUS

Työmarkkinakierros on edennyt ilman sopimuksia ja ensimmäiset lakkovaroitukset on annettu. SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan sopimussuma seisoo, koska viimeksi kuluneet kolme liittokierrosta työnantajapuoli koordinoi omia neuvottelujaan erittäin voimakkaasti, vaikka huuteli samaan aikaan toimialakohtaisten ratkaisujen perään.

”Sopimus toisensa jälkeen on painettu Teknologiateollisuudessa sovitun ratkaisun mukaiseksi. Toimialakohtaisuudesta ei siis ole ollut tietoakaan, vaan yhden koon ratkaisu on voimalla ja pakolla väännetty jokaiselle toimialalle”, Eloranta analysoi tilannetta SAK:n verkkosivuilla.

Mutta voima synnyttää aina vastavoiman. SAK:lainen ay-liike on Elorannan mukaan saanut tarpeekseen ja muodostanut vastavoiman työnantajien koordinaatiolle. Elinkeinoelämän muut työnantajaliitot eivät tosissaan hae neuvotteluratkaisuja ennen teknologiateollisuuden sopimusta, joten ay-liike hakee hyvää sopimusta nyt porukan paineella.

Uudenlainen palkkaliitto syntyi, kun SAK:n liittoperhe päätti joulukuussa yksimielisesti vahvistaa liittorintamaa työehtoneuvotteluissa niin palkankorotusten tasossa kuin mahdollisissa järjestöllisissä toimissa.

Elorannan mukaan sak:lainen ay-liike elää parhaillaan voimaantumisen aikaa.

”Meillä on vuosien varrelta paljon kokemusta siitä, miten paras lopputulos saadaan yhteistyöllä. Kentällä on ollut kova halu ja tahto tehdä yhdessä edunvalvontaa, luoda vastavoimaa työnantajien pyrkimyksille. Tekemisen paikkaa on nyt tarjolla.”

Ja yhdessä tekemisestä koko ay-liikkeessä on kyse niin työpaikkatasolla, liittotasolla kuin keskusjärjestötasolla, Eloranta kirjoittaa.

”Meitä ei voi viedä kuin pässiä narussa, sillä palkansaajalla on aina kaveri valmiina tulemaan tueksi. Yksin voi pyytää, yhdessä voimme vaatia.”

Elorannan mainitsemassa palkkaliitossa ovat mukana AKT, JHL, PAM, Paperiliitto, PAU, Rakennusliitto, RAU, SEL, Muusikkojen liitto, Sähköliitto, Teme ja Teollisuusliitto.