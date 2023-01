Tasavallan presidentti Sauli Niinistö moitti viikonloppuna keskuspankkeja. Turun Sanomien haastattelussa Niinistö ripitti keskuspankkeja siitä, että ne ovat rahan painamisella johtaneet liialliseen velkaantumiseen.

– Se on kasvattanut monet väärään talousajatteluun, jossa raha on ilmaista ja velka on vaaratonta, Niinistö lausui.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Niinistö kritisoi keskuspankkeja. Samaa viestiä hän on kertonut muun muassa Ilta-Sanomien haastattelussa

Kun pääministeri Sanna Marinin tulkittiin kritisoineen keskuspankkien toimintaa, nousi siitä melkoinen äläkkä. Niinistön kohdalla on äläkän asemesta saatu isoja otsikkoja ja iltapäivälehtien lööppejä, joissa presidentti jyrähtää.

Asiaan kiinnitti huomiota muun muassa Helsingin Sanomain politiikan toimittaja Teemu Muhonen Twitterissä.

Marin sai paljon kritiikkiä arvosteltuaan itsenäisten keskuspankkien toimintaa. Onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, saako presidentti Niinistö yhtä voimakasta kritiikkiä tehdessään samaa (toiseen suuntaan).pic.twitter.com/ndrcZClByZ — Teemu Muhonen (@MuhonenTeemu) January 21, 2023

Vastaus Muhosen kysymykseen on, että ei saanut. Ehkä erilaista kohtelua selittää se, että Niinistön kritiikki oli hienovaraisempaa ja pohdiskelevampaa. Marin julkaisi asiasta yhden twiitin, mistä myrsky alkoi. Niinistön sanat tulivat esiin laajassa haastattelussa.

Lisäksi kritiikki tuli presidentiltä eikä aktiivisesti yhteiskuntapolitiikkaa johtavalta pääministeriltä

– Toimittajat voisivat kysyä, että tarkoittaako presidentti sitä, että keskuspankit ovat vaikka globaalin finanssikriisin jälkeen toimineet jotenkin väärin?, kommentoi BIOS-tutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas KU:lle.