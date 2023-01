ILMOITUS ILMOITUS

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra otti yhteen kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kanssa Iltalehden keskusteluohjelmassa Suoraan asiaan. Nimenomaan otti yhteen, sillä Orpo jäi täysin alakynteen aggressiivisesti käyttäytyneen Purran huutaessa kokoomuksen puheenjohtajan puheiden päälle.

Monien kauhistelemaksi uutiseksi keskustelusta nousi esiin Purran toteamus siitä, että EU:sta eroaminen on yhä perussuomalaisten pitkän tähtäimen strateginen tavoite.

Huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää myös perussuomalaisten leikkauslistaan. Se on edelleen yhtä epämääräinen kuin puolueen talousohjelman julkistuksessa tammikuun alussa. Puolue on valmis leikkaamaan menoja 2–4 prosenttia vuosittain kaikilta hallinnonaloilta, mutta ei opettajilta, hoitajilta, poliiseilta tai maanpuolustuksesta, se on rajannut.

– Me säästämme ensisijaisesti suomalaisille toissijaisista tai jopa haitallisista kohteista, Purra sanoi perussuomalaisten säästökohteista.

Konkreettiset toimet tarkoittavat käytännössä kehitysyhteistyötä ja maahanmuuttoa.

Torstaina Purra lisäsi IL:n ohjelmassa myös julkisen sektorin henkilöstön.

– Aivan viime päivinäkin on kerrottu, että valtion työntekijöiden määrä on lisääntynyt nimenomaan hallinnossa. Me olemme valmiita tekemään sinne selvää parantamista ja tästä syntyy myös säästöjä, Purra sanoi tarkoittaen parantamisella ilmeisesti väen vähentämistä.

– Toinen puoli on jos katsotaan kolmatta sektoria, joka siis sekin toimii veronmaksajien rahoilla, siellä on jopa vielä enemmän henkilökuntaa erilaisissa järjestöissä kuin valtiolla. Ehdottomasti julkista sektoria, julkista taloutta pitää supistaa suhteessa yksityiseen, Purra linjasi.

Todellisuudessa miljardileikkaukset palveluihin



Ison säästöpotin perussuomalaiset näkee sosiaaliturvan muuttamisessa kansalaisuusperusteiseksi. Purra myönsi itsekin tammikuun alussa, ettei sillä ole edellytyksiä edetä seuraavalla vaalikaudella.

Kokoomuksen linjalla perussuomalaiset on ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisessa. Sen keston puolittamista kokoomuksen ehdottamalla tavalla puolue ei kuitenkaan kannata.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen analysoi aiemmin tammikuussa perussuomalaisten 2–4 prosentin leikkauksen kaikilta hallinnonaloilta tarkoittavan vuositasolla 1,6–3,2 miljardin leikkauksia.

Jo nyt aliresursoiduilta hyvinvointialueilta leikattaisiin perussuomalaisten vaihtoehdossa 400–800 miljoonalla euroa vuodessa. Opettajilta, hoitajilta ja poliiseilta leikattaisiin toisin kuin puolue väittää. Likaista työtä ei tekisi hallitus, vaan päätökset sysättäisiin kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäväksi.