Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo painotti maanantaina eduskunnassa Ukrainan auttamisen tärkeyttä. Saramo tiivisti, että Suomen ja EU:n on tehtävä kaikkensa, jotta Venäjä lopettaa hyökkäyksensä.

– Koska kyseessä on selkeästi yksipuolinen, imperialistinen hyökkäys, ei rauha tule, ennen kuin Venäjän johto tajuaa, että he eivät voi voittaa. Tukemalla Ukrainaa me autamme maata puolustamaan siviilejään tilanteessa, jossa Venäjän johdolle ihmishenget eivät näytä paljon merkitsevän.

Saramo katsoi puheenvuorossaan jo pitemmälle ja nosti esiin vasemmistoliiton kannan. Puolue katsoo, että Ukrainalle annettava apu on hyvä nyt jo hahmottaa laajemmin.

ILMOITUS ILMOITUS

– Meidän on edistettävä Ukrainan jättimäisten valtionvelkojen anteeksi antamista, jotta jälleenrakentamistyö voi aidosti käynnistyä. On myös selvitettävä, miten Venäjältä pakotteiden takia takavarikoitua omaisuutta ja varoja voisi käyttää Ukrainan auttamiseksi jälleenrakentamisessa ja muussa työssä.

Saramon mukaan tällaisessa avussa Suomella on hyvä olla rakentava rooli.

– Me emme lopulta sotilaallisesti voi määräämme enempää auttaa, mutta meillä on varmasti paljon annettavaa Ukrainalle.