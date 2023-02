ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto ja SDP vaativat vaaliohjelmissaan Juha Sipilän hallituksen kiky-sopimuksen mukaisten sosiaalimaksumuutosten peruuttamista. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö tekee asiasta pikaisen selvityksen, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Twitterissä. Selvitys valmistuu maaliskuussa.

Pian seitsemän vuotta täyttävässä kiky-sopimuksessa työntekijän työeläkemaksua korotettiin ja työnantajan työeläkemaksua vastaavasti alennettiin. Sama koski työntekijän työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua.

SAK:lainen Sähköliitto on laskenut, että keskituloinen liiton jäsen on vuosittain ottanut kontolleen noin tuhat euroa työnantajalle kuuluneita maksuja. Teollisuusliiton varapuheenjohtajan Turja Lehtosen mukaan tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille on tähän mennessä 11 miljardia euroa.

Teollisuusliitto ja moni muu ammattiliitto on vaatinut tämän kiky-sopimuksen viimeisen hännän poistamista ja maksujen palauttamista työnantajille.

Sarkkisen mukaan nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on arvioida mahdollisen siirron vaikutuksia palkansaajille ja yrityksille sekä tarkastella myös laajemmin sosiaaliturvamaksumuutoksien käyttämistä talouspolitiikan koordinaation välineenä.