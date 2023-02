Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo pitää kohtuuttomana tilannetta sähkösopimusten suhteen.

– On täysin kohtuutonta, ettei ylihintaisista ja ylipitkistä sähkösopimuksista pääse eroon nyt, kun olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi, Saramo sanoo.

Sähkön hinta on laskenut merkittävästi, koska talvi on ollut leuto ja Euroopan kaasutilanne hyvä. Lisäksi venäläistän energiaa on onnistuttu korvaamaan ripeästi. Aikaisemmin hintojen noustessa sadat tuhannet suomalaiset kuitenkin solmivat kalliita määräaikaisia sopimuksia, eivätkä nyt pääse niistä eroon.

ILMOITUS ILMOITUS

”On täysin kohtuutonta, ettei ylihintaisista ja ylipitkistä sähkösopimuksista pääse eroon.”

Voitava katkaista

Saramo pitää tilannetta ongelmallisena. Hänen mielestään poikkeuksellisessa tilanteessa sähköyhtiöt tulee velvoittaa tarjoamaan kaikille mahdollisuus irtisanoa sähkösopimuksensa myös kesken määräaikaisen sopimuskauden.

– Markkinat eivät ole toimineet normaalisti eikä niiden rikkoutumista voi kaataa huono-osaisten kuluttajien niskoille. Valtiovallan tulee velvoittaa yhtiöt tarjoamaan mahdollisuus määräaikaisten sopimusten katkaisuun, Saramo vaatii.

Korvaisi tukia

Vasemmistoliitto on esittänyt kesästä asti tukimallia, jossa tuki kotitalouksille viedään suoraan sähkölaskuihin, eikä mitään vähennystä tai tukea tarvitse erikseen hakea. Samankaltainen malli on käytössä Norjassa. Valtio kompensoisi pörssihinnasta tietyn osuuden silloin, kun sovittu kilowattitunnin hinta ylittyy.

Saramo muistuttaa siitä, että reilulla tavalla hinnoiteltu sähkö vähentää myös tarvetta kuluttajille suunnattuun sähköhyvitykseen.

– Tällainen malli on nyt onneksi Suomessa nyt valmistelussa. Jotta kompensaatio ei johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin, edellyttää sen toteuttaminen myös julkisen talouden näkökulmasta kotitalouksille mahdollisuutta vaihtaa sähkösopimusta.