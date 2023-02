Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski?

– Varmasti loppukaudeksi itselleni asettamat valtiopäiväasiat kuten se, että duunari joutuu kortistoon jäädessään pois eduskunnasta, virkalääkäri ja poliisi ei. Kuitenkin edustajan toimestaan luopuva tai eduskuntavaaleissa uudelleen valitsematta jäänyt duunarikansanedustaja hinkuu takaisin työelämään ihan vain jo leivän takia.

– Valmistelen asiasta toimenpidealoitetta, jolla haluan nostaa esiin edustajantoimesta luopuvien tai eduskunnasta pudonneiden kansanedustajien heikon työmarkkina-aseman. Se on epätasa-arvoinen. Siinä, missä eduskuntaan valitulle valtion, hyvinvointialueen, aluehallinnon tai kunnan virkamiehille myönnetään virkavapaata lainsäädännön perusteella käytännössä poikkeuksetta, on yksityisellä sektorilla työskentelevän henkilön mahdollisuus saada vapaata verraten epävarma.

”Eläinten hyvinvointilaki ja Tenon lohen määräaikainen kalastuskielto työllistävät.”

– Kansanedustajat ovat myös sangen eri viivalla, jos kansanedustaja loppuu omasta päätöksestään kuin jos kansanedustajuus päättyy äänestäjien toimesta. Meitä on lääkäri, poliisi tai maaseutusihteeri, joita saattaa odottaa reippaanpuoleinen vaalikampanjalasku pettymyksen jälkeen. Mutta lohdullista on, että heillä sentään on työpaikka, johon palata ja josta saatavalla palkalla lainojen maksun kanssa pärjää. Toisin olisi duunarilla, jolle edellinen työnantaja ei ole ovia avaamassa ja kakkukahveita tarjoamassa, kun kantaa luottamushenkilön leimaa otsassaan. Pääluottamushenkilöllä voi olla työpaikan hakeminen edessä.

– Eläinten hyvinvointilaki on pöydällä ja työllistää osaltaan, kuten myös Tenon lohenkalastuksen määräaikainen kalastuskielto. Mutkikkaan ja erityisen mausteensa siihen antavat Saamelaisten oikeudet harjoittaa oman kulttuurinsa vaalimista, johon lohenkalastus lain nojalla myös kuuluu.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Lisätalousarvio on numero yksi ja siinä hallituksen esitys takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi. Hallitus haluaa sillä auttaa suomalaisia selviämään arjesta.

– Välikysymys tietysti on aina merkittävä asia, vaikka kokoomuksen johdolla nyt tehty välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta olikin enemmän vaaleihin tähtäävää populismia.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Varmasti edellä olevat viikon tärkeät asiat ovat tärkeitä myös vasemmistoliitolle.

– Välikysymyskeskustelussa toimme selkeästi esille kokoomuksen tulevan vaalikauden katalat suunnitelmat leikata kaikkein vähäosaisimmilta sosiaaliturvaan, esimerkiksi asumistukeen, joka on pienipalkkaisille suomalaisille erittäin tärkeä sosiaaliturvan muoto.

– Meille tärkeää on myös se, että saimme turvattua työllistämistuen säilymisen sataprosenttisesti.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Tiedotusvälineiltä on jäänyt huomaamatta oppositiopuolueiden melko härskit ja totuutta välttelevät vaalipuheet.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– ”No onkos tullut kesä”.

Kansan Uutisten sarja, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta, jää tauolle.